مبابي لن يهضم أبدا خسارة نهائي مونديال قطر

يبدو أن النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لم يستوعب لغاية اليوم خسارة بلاده نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، على الرغم من تسجيله ثلاثية للمنتخب الأزرق.

وقال مبابي، أمس الأربعاء، بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه باريس سان جيرمان في الوقت القاتل أمام ستراسبورغ (2-1) في المرحلة 16 من الدوري الفرنسي "أعتقد أني لن أهضمها أبدا.. كما قلت لزملائي، لا سبب كي يدفع النادي سبب إخفاق المنتخب، هما حالتان مختلفتان".

وأقر هداف مونديال قطر أنه أمضى "ساعتين عصيبتين" بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على استاد لوسيل، حيث سجل ثلاثية بينها ركلتا جزاء لم تجنب فرنسا الخسارة بركلات الترجيح 2-4 أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي زميله في سان جيرمان.

ومن نقطة الجزاء، سجل الأربعاء أيضا، لكن هذه المرة كان هدف الفوز لمتصدر الدوري المملوك قطريا. أضاف من منطقة المقابلات المختلطة "من الجيد أن تعيد الوصل مع الانتصارات، أن ترتبط بالنادي، المشجعين، الزملاء".

وكات العودة السريعة لابن الرابعة والعشرين مفاجئة إلى تمارين سان جيرمان بعد النهائي التاريخي للمونديال "تحدثنا قبل النهائي، وقلت للمدرب (كريستوف غالتييه) إني سأعود، بصرف النظر عن النتيجة، لأني كنت بحال جيدة وأريد متابعة اللعب. تنتظرنا مبارتان صعبتان".

وعن السخرية التي تعرّض لها من بعض لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال، خصوصا الحارس إيميليانو مارتينيس، قال بطل مونديال 2018 مع فرنسا إن "الاحتفالات، ليست مشكلتي، لا أهدر طاقتي على مثل هذه الأشياء السخيفة، الأهم بالنسبة لي هو تقديم كل شيء لفريقي، وسننتظر عودة ليو (ميسي) للاستمرار في التسجيل والفوز في المباريات".

وأكّد هداف المونديال بثماني محاولات ناجحة وحامل الكرة الفضية وراء ميسي المتوج للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة "تناقشت مع (ميسي) بعد المباراة وهنأته. كان هدف حياة بأكملها بالنسبة إليه، وبالنسبة لي أيضا لكني أخفقت، لذا يجب أن تحافظ دوما على صورة جيدة".