برشلونة يتلقى نبأ سارا قبل الديربي

أصبح مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، متاحا للمشاركة في مباراة السبت أمام الغريم إسبانيول بعدما قررت محكمة تعليق إيقافه 3 مباريات مؤقتا.

وقالت محكمة منازعات في مدريد، يوم الجمعة، إن الدولي البولندي يجب أن يسمح له بمواصلة اللعب حتى تصدر المحكمة الإدارية الإسبانية للرياضة قرارا نهائيا في استئناف برشلونة على قرار إيقاف لاعبه.

وقال المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز "أن تكون قادرا على إشراكه لهو خبر رائع، لكن معرفة ذلك قبل يوم واحد من المباراة عندما كنت تتدرب للاستعداد للعب بدونه ليس أفضل توقيت بالنسبة لنا".

ولا يزال من الممكن إيقاف المهاجم البولندي إذا حكمت المحكمة الإدارية للرياضة برفض استئناف برشلونة. لكن في الوقت الحالي هو متاح للعب ضد إسبانيول في "كامب نو" في أول مباراة لبرشلونة منذ سبعة أسابيع بسبب استراحة مونديال قطر.

وتقرر إيقاف ليفاندوفسكي لمباراة واحدة عندما طرد ببطاقة صفراء ثانية خلال فوز برشلونة بنتيجة 2-1 على أوساسونا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما أضافت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الإيقاف لمباراتين أخريين بحق ليفاندوفسكي بزعم إبدائه "عدم الاحترام" للحكم بعد طرده.

إلى ذلك، قال الحكم غيل مانزانو في تقرير المباراة، إن ليفاندوفسكي أشار مرتين إلى أنه قبل أن يشير بإبهامه إلى الحكم في إيماءة فسرها مانزانو على أنها تظهر عدم احترام.

واستأنف برشلونة على الحكم أمام المحكمة الإدارية للرياضة، لكن تلك المحكمة رفضت رفع الإيقاف مؤقتا أثناء نظرها في الاستئناف.

ثم طلب برشلونة المساعدة من محكمة المنازعات التي وافقت بدورها على السماح لليفاندوفسكي باللعب حتى صدور القرار النهائي.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ولعب دورا رئيسيا في تصدر برشلونة لجدول ترتيب فرق الليغا.