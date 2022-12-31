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الأوروغواياني سواريز ينتقل للعب في البرازيل

تاريخ النشر: 31/12/2022 - 23:22

الأوروغواياني سواريز ينتقل للعب في البرازيل
سواريز (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد فريق غريميو بورتو أليغري البرازيلي، السبت، مع مهاجم منتخب أوروغواي، لويس سواريز، بعقد يمتد لمدة عامين.

وكان المهاجم المخضرم (35 عامًا) عاد إلى نادي طفولته ناسيونال الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروغواياني بتسجيله ثمانية أهداف في 14 مباراة.

وشارك سواريز في مونديال قطر دون أن يسجل هدفا حيث خرج منتخب بلاده من دور المجموعات.

وكتب النادي البرازيلي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنه في غريميو! أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الأوروغواي، لويس سواريز جاء لمواصلة رحلته المظفرة، هذه المرة مرتديًا قميصنا!".

وأضاف "الهداف، متعدد الألقاب، المحارب! مرحبًا، لويسيتو!".

وأكد غريميو أن سواريز وقع عقدا حتى كانون الأول/ديسمبر 2024.

وكان سواريز قد ترك ناسيونال لأول مرة في عام 2006 حيث لعب لموسم واحد مع غرونينغن الهولندي قبل أن يقضي أربع سنوات في أياكس أمستردام.

وانضم إلى ليفربول الإنجليزي في 2011 وقضى معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى إسبانيا حيث لعب لبرشلونة من 2014 إلى 2020 ثم أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الماضي.

فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015، والدوري الإسباني أربع مرات. وتوج مرة أخرى ببطولة إسبانيا مع أتلتيكو في عام 2021.

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#لويس سواريز
#غريميو
#البرازيل
#أوروغواي

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