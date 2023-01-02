والدة بيليه لا تعلم بنبأ وفاته

قالت شقيقة بيليه إن والدتهما لا تعلم بنبأ وفاة أسطورة كرة القدم العالمية. ولم يتم إبلاغها بأن ابنها قد توفي بسبب إصابته بمرض السرطان.

وتتولى شقيقة بيليه رعاية الوالدة سيليست التي بلغت 100 عام، ولم يتم إخبارها بأن ابنها لاعب كرة القدم الشهير توفي بعد معاناة من سرطان القولون.

وأشارت التقارير الصحافية غلى أن منزل والدة بيليه على الطريق الذي خطط له منظمو الجنازة قبل دفن أسطورة كرة القدم.

وقالت ماريا شقيقة بيليه في مقابلة إنه "نتحدث سويا، لكنها لا تعرف الوضع، إنها في عالمها الخاص".

وأضافت أنها "تفتح عينيها عندما أذكر اسمه، وتقول سنصلي من أجله، لكنها لا تدرك حقا ما أقول".

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وتوفي بيليه عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساوباولو 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد معركة طويلة ضد سرطان القولون.

واحتفلت والدة بيليه بعيد ميلادها الـ100 الشهر الماضي، وقام بيليه بتهنئتها عبر حسابه على "إنستغرام".

ومن المقرر أن يدفن بيليه، يوم الثلاثاء، في مقبرة من 14 طابقا في وسط سانتوس، المكان الذي لعب فيه معظم مبارياته، وسيتم نقله من المستشفى حيث توفي إلى ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس، ليتمكن الجمهور من توديع الأسطورة.