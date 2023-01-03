دورة أديلايد: فوز أوّل لديوكوفيتش في الفردي على الأراضي الأسترالية منذ ترحيله

عرب ٤٨/ أ ف ب

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزه الأوّل على الأراضي الأسترالية منذ ترحيله عن البلاد قبل عام على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بسحقه الفرنسي كوستنان ليستيان 6-3 و6-2، اليوم الثلاثاء، في دورة أديلايد لكرة المضرب، الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.

وبعدما رحبت به الجماهير الأسترالية ترحيبا حارا في خسارته في فئة الزوجي، الإثنين، لم تبخل على الصربي في مباراته الأولى في فئة الفردي، حيث احتاج إلى 74 دقيقة للفوز على منافسه.

وكسر ديوكوفيتش إرسال ليستيان مرة واحدة في المجموعة الأولى، ومرتين في الثانية، ليبلغ الدور الثاني.

وقال ديوكوفيتش إنه "بالنسبة للمباراة الأولى، لا يمكنني الاعتراض، لقد لعبت بشكل جيد للغاية".

وأقرّ ابن الـ35 عاما بصفات إرسال منافسه وأسلوب لعبه الذي "يمتص إيقاع خصمه"، علما أنه يواجهه للمرة الأولى، و"بمجرد أن كسرت إرساله 3-2 في المجموعة الأولى، شعرت وكأنني تقدمت خطوة أو خطوتين ولعبت بأسلوب رائع بقية المباراة".

وهي المباراة الأولى لديوكوفيتش في أستراليا منذ ترحيله قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، العام الماضي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعدما صدر قرار بعدم دخوله البلاد لمدة 3 أعوام، تم رفع العقوبة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما شرّع أمامه باب الفوز بلقبه العاشر الكبير في النسخة الحالية التي تنطلق في 16 الشهر الحالي في ملبورن.

وضرب ديوكوفيتش موعدا مع فرنسي آخر هو كونتان هاليس لمقعد في ربع النهائي لدورة أديلايد التي سبق أن أحرز الصربي لقبها عام 2007.

وقبل أن يحرز 21 لقبا كبيرا في مسيرته، فاز ديوكوفيتش والذي كان يبلغ حينها 19 عاما باللقب بتغلبه في النهائي على صاحب الأرض كريستوفر غوتشيوني، قبل أن يفتتح في العام التالي باكورة انتصاراته في بطولة أستراليا المفتوحة بفوزه على الفرنسي جو- ويلفريد تسونغا.

في المقابل، عانى الروسي دانييل مدفيديف الذي كان خسر أمام ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، لحسم مواجهته أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو الذي اضطر للانسحاب بسبب الإصابة في حين كانت النتيجة 7-6 (8-6) و2-1 لصالح الروسي الذي أنقذ 9 كرات لحسم المجموعة الأولى لصالحه.

ويتحضر مدفيديف، الفائز بلقب بطولة الولايات المتحدة عام 2021، بدوره للمشاركة في ملبورن بعدما خسر نهائي العام الماضي بخمس مجموعات أمام الإسباني رافايل نادال، في حين كان ديوكوفيتش غائبا.

وقال المصنف السابع عالميا إنه "لم أكن أعلم أنها كانت تسع نقاط، وهذا جنون وربما المرة الأولى في حياتي التي أنقذ فيها تسع نقاط".

وأضاف "يا لها من مباراة لنستهل العام ومن المؤسف بالتأكيد للجميع أنها انتهت مبكرا على الرغم من أننا لعبنا لمدة ساعة و40 دقيقة. أنا سعيد بالتأهل والفوز بالمجموعة الأولى".

ويواجه مدفيديف في الدور التالي الصربي ميومير كيتسامانوفيتش.

وحذا كارن خاتشانوف حذو مواطنه مدفيديف بفوزه على الأرجنتيني بدرو كاشين 6-2 و6-4.

كذلك، فاز الإيطالي يانيك سينر على البريطاني كايل أدموند 6-3 و6-2، والكندي دينيس شابوفالوف على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بعد ثلاث مجموعات 2-6، 6-4 و6-3.

ولدى السيدات، خسرت الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة ثانية سابقا عالميا، أمام الصينية تشانغ تشين وين 1-6 و6-4 و6-7 (7-9).

وفازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الثامنة 4-6 و6-3 و6-2.

وواجهت بطلة أستراليا المفتوحة مرتين، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا صعوبة كبيرة قبل أن تهزم الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 7-6 (11-9) و7-6 (7-5).