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تشافي يبدي استياءه رغم الانتصار: عقّدنا الأمور على أنفسنا

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 11:38

تشافي يبدي استياءه رغم الانتصار: عقّدنا الأمور على أنفسنا
تشافي خلال المباراة (Getty Images)
عرب ٤٨

أبدى المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عدم رضاه رغم الانتصار، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال مواجهة إنتر سيتي في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، في مباراة عانى برشلونة الأمرين لتخطي منافسه المغمور فيها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال تشافي: "يمكن أن يحدث ذلك، وبطولة الكأس بها هذه الأشياء، هناك 7 فرق من الدرجة الأولى تم إقصاؤها، والأغلبية ضد فرق الفئة الأدنى".

وتابع تشافي: "كان لدينا فرص للتقدم بنتيجة (2-0)، أو (3-1)، أو (4-2)، لكننا عقدنا الأمور على أنفسنا".

خلال المباراة (Getty Images)

وأضاف: "نفس الشيء حدث ضد إسبانيول، بعدم قتل المباراة، وكان هذا تحذيرا وما حدث ضد إنتر سيتي تحذير جديد، ولحسن الحظ تأهلنا إلى دور ال16".

وبشأن لاعبه أراوخو، العائد من الإصابة، قال تشافي: "عودته من أكثر الأمور الإيجابية، هو لاعب أساسي ومحارب وله دور قيادي، وأنا سعيد جدا من أجله".

وتطرق إلى قرار إيقاف ليفاندوفسكي، وقال: "أفكر في المباراة وتحليل ما حدث، لدينا الوقت للاستعداد لمباراة الأحد ضد أتلتيكو مدريد، وعلينا أن نمتثل لقرار أنه لن يلعب".

وأضاف تشافي: "المباراة جيدة وسأرحل وأنا راض، لكنني لست سعيدا بالقوة في المنطقة، أما الباقي فنحن في حالة جيدة، وصنعنا العديد من الفرص، وكل مباراة مختلفة".

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#برشلونة
#تشافي هيرنانديز
#اهداف برشلونة
#إنتر سيتي
#كأس ملك إسبانيا
#أراوخو

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