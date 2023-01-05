خبير انتقالات: مانشستر يونايتد يحسم صفقة بديل دي خيا

أفاد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، بأن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسمت صفقة حارس المرمى البديل للإسباني ديفيد دي خيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي في موقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مانشستر يونايتد يقترب بقوة من حسم التعاقد مع جاك بوتلاند لاعب كريستال بالاس كحارس مرمى احتياطي جديد".

وأضاف أن "الصفقة ستكون إعارة لمدة 6 أشهر، وتم حجز الفحص الطبي بالفعل"، مشيرا إلى أن حراس مانشستر يونايتد الثلاثة سيكونون دي خيا، وبوتلاند، وهيتون.

ويبحث يونايتد، عن حارس احتياطي بعد عودة مارتن دوبرافكا إلى ناديه الأم نيوكاسل يونايتد. وفي المجموع، خاض بوتلاند البالغ من العمر 29 عامًا 17 مباراة مع بالاس في جميع المسابقات.

ولعب بوتلاند دورًا مهمًا في وصوله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما خاض أيضًا تسع مباريات دولية مع إنجلترا، رغم أنه لعب آخر مرة لها في العام 2018.