فياريال يسقط ريال مدريد ويقدم خدمة لبرشلونة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أسدى فياريال خدمة جليلة لبرشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه ريال مدريد 2-1، السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وافتتح فياريال التسجيل عبر يريمي بينو (47)، وعادل ريال بفضل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يمنح جيرار مورينو الفوز لفريقه بعد ثلاث دقائق من علامة الجزاء أيضا.

وتجمد رصيد ريال عند 38 نقطة في المركز الثاني متساويا مع غريمه التقليدي برشلونة الذي بات بإمكانه توسيع الفارق إلى 3 نقاط في حال فوزه على القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو في قمة مباريات هذه المرحلة، الأحد.

وسيلتقي ريال وفياريال مجددا في ثمن نهائي الكأس المحلية، علما أن النادي الملكي يبحث عن تكريسه الأول في هذه المسابقة منذ عام 2014.

ودفع مدرب ريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد إراحته أمام كاسيرينو (1-0) في كأس الملك، على غرار مواطنه أوريليان تشواميني في الوسط. وغاب عن صفوف الفريق الثلاثي داني كارفاخال والدومينيكاني ماريان دياس وألفارو أودريوزيولا للإصابة.

في شوط أوّل شهد إثارة كبيرة، زعزع فريق "الغواصات الصفراء" دفاع الميرينغي وأدخل الشك إلى قلبه، في فرصة خطيرة بعد تمريرة من ألبرتو مورينو ولعبة بكعب قدم فرانسيس كوكلين اصطدمت بأسفل قائم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (5)، ليعود الأخير ويتدخل أمام بينو (23).

ورغم معاناة نادي العاصمة، إلا أنه بدا خطيرا بدوره بعدما فشل البرازيلي فينيسيوس جونيور في هز شباك الحارس بيبي رينا (40).

ومع بداية الشوط الثاني، افتتح فياريال التسجيل بعد خطأ في التمرير من الفرنسي فيرلان مندي لتصل الكرة إلى داني باريخو مررها إلى جيرار مورينو الذي أرسلها بدوره عرضية للمهاجم بينو تابعها تسديدة بقدمه اليمنى في الشباك (47)، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وردّ ريال بفضل حكم الفيديو المساعد "فار" الذي اشار إلى لمسة يد داخل منطقة فياريال وبالتالي ركلة جزاء انبرى لها بنزيمة نفذها أرضية إلى يسار الحارس رينا (69).

ورفع مهاجم منتخب "الديوك" الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا أخيرا رصيده في "الليغا" إلى 8 أهداف هذا الموسم.

ولم يكد ريال يحتفل بالتعادل، حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على المدافع النمسوي دافيد ألابا إثر لمسه للكرة بعد سقوطه داخل المنطقة عقب تمريرة من المدافع الأرجنتيني خوان فويث، نفذها مورينو بنجاح (63).

وحاول ريال تعديل النتيجة في أخطر فرصة للبرازيلي رودريغو الذي مرر كرة عرضية خرج الحارس لملاقاتها ولم تجد من يواكبها في الشباك (78)، قبل أن يهدر برعونة البديل أرنو دانجوما كرة الهدف الثالث لفريقه إثر ركنية نفذها ريال وخرج معها كورتوا من مرماه، لتعود إلى الهولندي الذي اجتاز نصف الملعب وسددها من مسافة بعيدة بجانب المرمى الخالي (90+8).

وتتابع منافسات المرحلة الأحد بمباريات ألميريا مع ريال سوسييداد، ورايو فايكانو مع ريال بيتيس، وإشبيلية امام خيتافي. وتختتم الإثنين بلقائي أتلتيك بيلباو مع أوساسونا.