يوفنتوس إلى المركز الثاني وإنتر يفرّط بالفوز

تقدم يوفنتوس إلى المركز الثاني موقتا وذلك بعدما اقتنص فوزا بشق الأنفاس على ضيفه أودينيزي 1- صفر، السبت، وذلك في منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما صعق مونتسا ضيفه إنتر بهدف في الدقائق الأخيرة فارضا عليه التعادل 2-2.

في المباراة الأولى على ملعب أليانز، وقف الفريقان دقيقة صمت قبل المباراة بعد وفاة قائد يوفنتوس السابق، جانلوكا فيالي، الذي لعب في صفوف "بيانكونيري" بين 1992 و1996 وقاده للفوز بآخر ألقابه الأوروبية قبل ربع قرن.

وتحدث زميل فيالي السابق في الفريق، جانلوكا بيسوتو، لتحية "أسلوبه الراقي" و"مثابرته"، على وقع تصفيق جماهير يوفنتوس التي احتشدت في مدرجات ملعب "أليانز" رافعة يافطات في ذكرى فيالي كتب عليها "وداعا أيها القائد، نتمنى لك رحلة سعيدة".

ويدين يوفي بفوزه إلى قائده البرازيلي دانيلو (86) الذي سجّل هدفًا قاتلا هو الأول له هذا الموسم، أهدى فيه فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الفوز الثامن تواليًا في الـ"سيري أ".

ورفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 37 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة عن ميلان الثالث الذي يستقبل روما في سان سيرو، الأحد، ومستغلا تعثر إنتر ليوسّع الفارق معه إلى 3 نقاط. فيما قلّص الفارق مع نابولي المتصدر إلى أربع نقاط الذي يحلّ ضيفا على سمبدوريا في اليوم ذاته.

وتجمد رصيد أودينيزي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من انتزاع نقطة ثمينة من معقل يوفنتوس، عند 25 نقطة في المركز الثامن. كما فشل أودينيزي الذي غاب عنه لاعبه الإسباني، جيرار دولوفو، في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة تواليًا.

وجاء فوز يوفنتوس في أفضل توقيت قبل أقل من أسبوع على المواجهة النارية المرتقبة أمام نابولي على ملعب الأخير.

وقال أليغري في تصريح لشبكة "دازن" للبث التدفقي عن المواجهة المرتقبة أمام نابولي إنه "ستكون مباراة جيدة، لكن دعونا نتقدم خطوة واحدة في كل مرة. لا يزال نابولي المرشح الأوفر حظًا للسكوديتو لأنه يحتفظ بفارق كبير في الصدارة".

وأضاف أنه "يجب أن نواصل العمل في صمت لأننا انطلقنا في الدوري متأخرين"، مؤكدا أن هدف يوفنتوس يظل احتلال أحد المراكز الأربعة الأوائل للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعانى يوفنتوس الأمرَين للخروج بالنقاط الثلاث ومواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في حين كان أودينيزي الطرف الأفضل في الشوط الأول، مع حذر لافت في أداء أصحاب الأرض. وهو الفوز الثامن تواليا لفريق يوفنتوس، في سلسلة لم تهتز خلالها شباكه بأي هدف. غير أنّ الشوط الأول لم يشهد فرصا كثيرة من الجانبين، لينتهي بالتعادل السلبي.

وأجرى أليغري سلسلة تغييرات بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، فدفع بالأرجنتيني لياندرو باريديس الفائز بكأس العالم، وفيديريكو كييزا والبولندي أركاديوس ميليك، وسط هيمنة كاملة ليوفنتوس على الكرة والتي بلغت 75 في المئة.

وبعد سعي حثيث من قبل أصحاب الأرض، نجحوا في خرق دفاع أودينيزي وانتزعوا هدف التقدم عن طريق دانيلو (86) بعد تمريرة متقنة من البديل كييزا الذي استقبل كرة طويلة بصدره من البديل الآخر باريديس ليحولها للبرازيلي الخالي من الرقابة ويسكنها في الشباك بسهولة.

وقال كييزا إنه "بعد هذا الانتصار، ذهب فكرنا الأول إلى جانلوكا فيالي".

وأضاف أنه "كنت محظوظًا بلقائه وكانت فرصة لكل ما قدمه لنا. خلال أمم أوروبا (التي فازت بها إيطاليا عام 2021)، كان لاعبًا إضافيًا" بعد انضمامه إلى طاقم المنتخب الوطني كرئيس للوفد الإيطالي في عام 2019.

وتلقى إنتر صفعة قوية بتعادله أمام مونتسا 2-2 بعدما سجّل الأخير هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع للشوط الثاني.

وفشل "نيراتسوري" في التساوي مع ميلان في المركز الثالث وبقي رابعًا برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن "روسونيري"، علمًا أنّ الأخير يملك فرصة الابتعاد عن غريمه بفارق خمس نقاط والعودة للمركز الثاني في حال فوزه على روما، الأحد. في المقابل، تقدم مونتسا إلى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وسجّل هدفي إنتر كل من ماتيو دارميان (10) وبطل العالم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (22) فيما أحرز باتريك تشيوريا (11) ولوكاس كالديرولا (90+3) هدفي مونتسا.

وجاء الشوط الأول قمة في الإثارة والندية، وتُرجم بتسجيل ثلاثة أهداف، وبدأ الضيوف اللقاء بشكل رائع إذ منحه دارميان التقدم من هجمة جماعية (10). لكنّ الرد جاء بعد دقيقة واحدة من إنهاء رائع لتشيوريا معادلا النتيجة لأصحاب الأرض الذين حصلوا بعدها على فرص عدّة لانتزاع التقدم. غير أنّ مارتينيس نجح في استغلال خطأ فادح للمدافع الإسباني بابلو ماري بعدما سرق الكرة منه من أمام المرمى وسجل بسهولة (22).

وحفل الشوط الثاني بالإثارة والفرص المتبادلة، إلا أنّ "نيراتسوري" ظلّ متقدمًا، قبل أن يهدر أفضليته برأسية كالدريولا إثر تمريرة تشيوريا (90+3).

وحقق فيورنتينا فوزا قاتلاً على ضيفه ساسوولو 2-1.

على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا، وفيما كانت المباراة متجهة نحو تعادل إيجابي بعدما منح ريكاردو سابونارا التقدم لفيونتينا (48) ثمّ عادل دومينيكو بيراردي لساسوولو (57 من ركلة جزاء)، خطف صاحب الأرض الفوز بفضل الإسباني نيكو غونزاليس من ركلة جزاء (90+1).

ونجح غونزاليس في تسجيل هدفه الأول بعد أن غاب عن الملاعب لأشهر عدّة، وبدا عليه التأثر بعدما سجّل ركلة الجزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة على لاعب ساسوولو البرازيلي روان تريسولدي.

وتقدم فيورنتينا إلى المركز التاسع مؤقتًا برصيد 23 نقطة، فيما يحتل ساسوولو المركز السادس عشر بـ16 نقطة.

وحقّق فيورنتينا فوزه الأول بعد مباراتين عقب تعادله أمام مونتسا 1-1 في الجولة الماضية وخسارته أمام ميلان في الجولة 15، فيما بقي ساسوولو من دون فوز للمباراة السادسة تواليًا.