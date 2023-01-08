وولفرهامبتون يفرض التعادل بمعقل ليفربول

تعادل وولفرهامبتون إيجابيا بهدفين لمثلهما مع مضيفه ليفربول، السبت، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وباغت الفريق الضيف بهدف أول جاء في الدقيقة 26 عبر البرتغالي، غونزالو غيديش، قبل أن يعدل الأوروغوياني، داروين نونيز، الكفتين مع الدقيقة 45.

واستطاع محمد صلاح أن يقلب النتيجة لصالح ليفربول بهدف ثان أحرزه عند الدقيقة 52، لينفرد النجم المصري بالمركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين "للريدز" برصيد 173 هدفا، بعدما فض الشراكة مع الأسطورة الأسكتلندية كيني دالغليش (172).

محمد صلاح (Getty Images)

وعلى الرغم من أفضلية ليفربول الواضحة وسيطرته على مجريات اللعب، إلا أن وولفرهامبتون أدرك التعادل عن طريق الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان في الدقيقة 66.

ومن المنتظر أن يخوض الفريقان مباراة عودة يُحدد موعدها لاحقا لتحديد المتأهل إلى الدور القادم بحسب قوانين المسابقة.