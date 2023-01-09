منتخب البرتغال يعيّن مدربا جديدا

عرب ٤٨ / أ ف ب

عينّ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الإسباني روبرتو مارتينيز مدربا للمنتخب الأول خلفا لفرناندو سانتوس الذي رحل عقب الخروج من الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

ومارتينيز لم يكن غريبًا عن النهائيات في قطر حيث أقصي ثالث مونديال 2018 من الدور الأول في مفاجأة لافتة.

وسيكون التحدي الأول والأبرز للمدرب البالغ 49 عامًا التعامل مع مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصعيد الدولي، لا سيما بعد انتقال الأخير إلى نادي النصر السعودي.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي "نقطة البداية ستكون مجموعة الـ26 لاعبًا الذين شاركوا في كأس العالم، وكريستيانو رونالدو واحد منهم"، مضيفًا بحذر أنه سيتخذ قراراته "في أرض الملعب" و"ليس في المكتب".

وترك مارتينيز المنتخب البلجيكي الشهر الماضي زاعمًا أن الإقصاء المبكر من كأس العالم لم يكن سبب رحيله بل أنه اتخذ قراره قبل انطلاق المنافسات.

وبعد فوز صعب على كندا (1-0)، تلقت بلجيكا خسارة مدوّية أمام المغرب (2-0) قبل أن تتعادل أمام كرواتيا من دون أهداف لتودّع البطولة.

وتولى مارتينيز تدريب بلجيكا في 2016، بعد الإقصاء المؤلم من ربع نهائي كأس أوروبا أمام ويلز.

وتحت قيادته، وصل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، عندما خسر أمام فرنسا التي فازت بعدها باللقب قبل أن ينهي المنافسات في المركز الثالث. وشغل المنتخب البلجيكي صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات لثلاث سنوات خلال هذه الفترة.

ويخرج المنتخب البرتغالي أيضًا من فترة طويلة من الاستقرار بعد ثماني سنوات تحت قيادة سانتوس، الذي منحه أول ألقابه الكبرى في تاريخه: يورو 2016 والنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في عام 2019.

وبعدما أعلن سانتوس البالغ 68 عامًا رحيله عن المنتخب البرتغالي بعد خمسة أيام من الإقصاء على يد المغرب في الدور ربع النهائي في مونديال قطر، ذكرت الصحافة البرتغالية أن الاتحاد المحلي يريد تعيين مواطنه جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي الحالي.