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"خليجي 25": منتخب العراق يتغلب على السعودية

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 08:03

"خليجي 25": منتخب العراق يتغلب على السعودية
احتفالات بالفوز في العراق (الأناضول)
عرب ٤٨

تغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي 2 - صفر، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" المقامة حاليا في البصرة بالعراق.

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أسو رستم الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب اليمن ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره اليمني، يوم الخميس المقبل، ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره العماني في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

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#خليجي 25
#كأس الخليج
#كرة القدم
#منتخب العراق
#منتخب السعودية
#البصرة

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