نجم باريس سان جيرمان في طريقه إلى البريمييرليغ

بات أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي على أعتاب الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن "وولفرهامبتون سيكمل خلال الساعات القادمة، الأوراق الخاصة بصفقة بابلو سارابيا، بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية للعقد".

وأشار إلى أنه "جرى الاتفاق على رسوم صفقة بابلو سارابيا بقيمة 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات".

ويبقى سارابيا خارج حسابات كريستوف جالتيه مدرب البي إس جي، منذ عودة اللاعب مجددا للفريق الفرنسي، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لصفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وكان بابلو سارابيا قد انتقل من إشبيلية إلى باريس سان جيرمان قبل 4 مواسم مقابل 20 مليون يورو.