بطولة فرنسا: لنس يبقي الضغط على سان جيرمان بفوز صعب على أوكسير

عرب ٤٨/ أ ف ب

أبقى لنس، صاحب المركز الثاني، الضغط على باريس سان جيرمان المتصدر بفوز صعب على ضيفه أوكسير 1-0 من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ضمن افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت.

وقلّص لنس الفارق مع فريق العاصمة إلى ثلاث نقاط (47 مقابل 44) قبل مباراة الأخير، الأحد ضد مضيفه رين + الرابع.

وسجل البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي ركلة الجزاء في الدقيقة 59 ليحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعشرة انتصارات من عشر مباريات.

ومني أوكسير بالهزيمة الخامسة تواليًا وطُرد له المدافع سليماني توريه بعد الهدف بدقائق (65). ويحتل المركز 18 على بُعد نقطتين فقط من منطقة الأمان.

وأبقى مرسيليا الثالث بدوره الضغط على المتصدرين بفوزه السادس تواليًا في الدوري الذي جاء على حساب ضيفه لوريان 3-1 ليرفع رصيده إلى 42 نقطة.

وبعد أن افتتح النيجيري تيريم موفي النتيجة للضيوف (29)، عاد الفريق الجنوبي بقوة ليحقق الفوز عبر البوسني سيد كولاسيناتش (38)، التشيلي أليكسيس سانشيس (53) وجوردان فيروتو (59).

وستشهد مباراة سان جيرمان، الأحد، على تواجد ثلاثي الهجوم كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار للمرة الأولى سويًا منذ نهاية مونديال قطر/ كأس العالم، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

فاز رين بمبارياته الثماني الأخيرة في الدوري على أرضه، ولكنه خسر هدافه مارتان تيرييه لما تبقى من الموسم بسبب إصابة في الركبة منذ أسبوعين.

وواصل ليون نتائجه السيئة بسقوطه على أرضه ضد ستراسبورغ 2-1، ليبقى من دون فوز في الدوري للمباراة الثالثة تواليًا (خسارتان وتعادل).

وتقدم الضيوف عبر العاجي جان- أود أهولو (29) والسنغالي حبيب ديالو (32)، فيما قلص الفارق ألكسندر لاكازيت لأصحاب الارض (45+2 من ركلة جزاء).

وتجمد رصيد ليون عند 25 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع ستراسبروغ رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر بعد تحقيقه انتصاره الثاني فقط هذا الموسم.