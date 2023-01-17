برشلونة يستهدف ضم أحد نجوم مانشستر سيتي

يسعى برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي بصفقة مجانية خلال الفترة القادمة.

وأبدى الفريق الكاتالوني اهتمامه بضم الألماني، إلكاي غوندوغان (32 عاما)، والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق السماوي عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق لغوندوغان التوقيع لأي فريق آخر خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ولعب غوندوغان دورًا هاما مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، وخلال الموسم الحالي شارك في 31 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

ويسعى برشلونة لإبرام صفقات مميزة بدون مقابل، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البلوغرانا في السنوات الأخيرة، وشروط اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".