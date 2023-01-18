فالنسيا يلحق بسوسييداد وإشبيلية إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

لحق فالنسيا، وصيف بطل النسخة الأخيرة بريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه خيخون من الدرجة الثانية 4-صفر الأربعاء.

وحسم فالنسيا الذي خسر نهائي الموسم الماضي امام ريال بيتيس بركلات الترجيح، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية للأوروغوياني إدينسون كافاني (10 و39) وهدف للهولندي جاستن كلويفرت (21).

وختم البرازيلي صامويل دياس لينو المهرجان بهدف رابع في الدقيقة 64.

وكان سوسييداد واشبيلية أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوزهما على ريال مايوركا والافيس تواليا بنتيجة واحدة 1-صفر الثلاثاء.

ويلعب لاحقا أتلتيك بلباو مع إسبانيول، وليفانتي مع أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس حامل اللقب مع أوساسونا.

ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءي أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة مع برشلونة، وفياريال مع ريال مدريد.