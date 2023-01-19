شروط تعجيزية لإيجاد بديل لليفاندوفسكي في برشلونة

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن انتقال ممفيس ديباي من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، سيضع إدارة البارسا أمام مهمة معقدة لإيجاد مهاجم بديل للنجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي بات المهاجم الوحيد في صفوف برشلونة.

وأضافت أن تواجد ليفاندوفسكي فقط كمهاجم وحيد في قائمة برشلونة، ربما يدفع النادي لضم لاعب جديد في الأيام العشرة المقبلة، ليعزز خطط مدرب الفريق، تشافي هرنانديز، في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ممفيس ديباي (Getty Images)

وأشارت إلى أن البارسا أمام 4 شروط تعجيزية لإيجاد بديل لليفاندوفسكي، وهو العثور على مهاجم بثمن زهيد، ويقبل ناديه الاستغناء عنه في منتصف الموسم، ويوافق اللاعب على أن يكون بديلا للنجم البولندي، وأن يوقع عقدا مدته 6 أشهر فقط.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن إدارة برشلونة قد ينتهي بها المطاف في استكمال الموسم بدون مهاجم آخر، واستغلال مقابل بيع ديباي والتخلص من رواتبه، في توثيق عقود الثلاثي غافي وأراوخو وإيناكي بينيا، بما يتناسب مع لوائح اللعب المالي النظيف.