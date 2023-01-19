كريستال بالاس يوقف انتصارات يونايتد بتعادل في وقت قاتل

أوقف كريستال بالاس انتصارات ضيفه مانشستر يونايتد بعدما فرض عليه التعادل بهدفٍ لمثله، الأربعاء، في مباراة مؤجلة عن الجولة 7 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وأخذ "الشياطين الحمر" الأسبقية في الدقيقة 43 بعد تمريرة عرضية مثالية قدمها المخضرم الدنماركي كريستان إيركسن إلى زميله البرتغالي برونو فيرنانديز المتواجد من دون رقابة ليضعها الأخير بقدمه في الشباك هدفا أولا.

وتقدم يونايتد ظل قائما حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع والتي عرفت تسجيل الفرنسي مايكل أوليز هدفا غاية في الروعة من ركلة حرة ثابتة منح به التعادل لفريقه كريستال بالاس.

ويأتي تعثر مانشستر يونايتد بعد 6 انتصارات مُتتالية حققها الفريق في مسابقة الدوري و9 في مختلف المسابقات، ليستقر رصيده عند 39 يحتل بها المركز الثالث.

بالمقابل، أفلت كريستال بالاس من خسارة ثالثة على التوالي وكسب نقطة رفع بها رصيده إلى 23 في المركز الثاني عشر.