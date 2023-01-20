رونالدو يسجل ثنائية في أول ظهور بالسعودية وضد ميسي

على الرغم من إصابته بكدمة في الوجه، تمكن النجم كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفين خلال أول ظهور له بالسعودية في مباراة واجه فيها النجم ليونيل ميسي ورفاقه في باريس سان جيرمان، الخميس.

أحرز "صاروخ ماديرا" الهدفين لفريقه الذي كان يضم لاعبي فريقي النصر والهلال السعوديين في مواجهة باريس سان جيرمان بمباراة "كأس موسم الرياض" الودية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية.

وانتهت المباراة بفوز كتيبة ميسي ورفاقه بنتيجة 5-4، لكنها شهدت تألق رونالدو على الرغم من إصابته بكدمة في الوجه بعد تدخل من حارس مرمى باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، في الدقيقة 30.