نابولي يأمل التعافي من صدمة كأس إيطاليا

يأمل نابولي في التعافي من الإقصاء المفاجئ من كأس إيطاليا في منتصف الأسبوع، عندما يحلّ ضيفا غدا، السبت، على ساليرنيتانا الذي أقال ثم أعاد مدربه دافيدي نيكولا في غضون يومين، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ويتربّع نابولي على عرش ترتيب الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان. لكن النادي الذي أذلّ يوفنتوس بخماسية الجمعة، سقط أمام كريمونيزي متذيّل الترتيب الثلاثاء.

بدا أن إقصاء نابولي بركلات الترجيح تحت زخّ الأمطار الغزيرة كان أكبر صدمات هذا الأسبوع، لكن ساليرنيتانا تفوّق عليه في صباح اليوم التالي.

ذلك أن ساليرنيتانا كان يبحث عن مدرب جديد بعد إقالة نيكولا، مهندس الهروب الكبير من الهبوط الموسم الماضي، بعد الخسارة الثقيلة أمام أتالانتا 2-8 الإثنين.

ومع فشله في تحقيق الفوز بست مباريات، بينها أربع هزائم، قبع الفريق الجنوبي في المركز السادس عشر، وإن كان بعيدا بتسع نقاط من منطقة الهبوط بفضل المستوى السيئ للأندية الثلاثة متذيلة الترتيب.

لكن نيكولا قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنه سيبقى مدربا للفريق بعد مشاورات أجراها مع مالك النادي دانيلو إيروفولينو الثلاثاء مؤكدا "طلبت من الرئيس بكل قواه أن يعيد النظر في قراره".

وأكد النادي القرار وأن نيكولا سيستمر بالعمل بموجب العقد ذاته الذي يربطه بالنادي حتى عام 2024 والذي وقع عليه في حزيران/يونيو الماضي بعدما نجح بأعجوبة في إبقاء الفريق في دوري الأضواء مع نهاية الموسم الماضي.

يبقى أن نرى ما إذا كانت عودة نيكولا السريعة ستعود إيجابا على ساليرنيتانا بمدرّب مع روحية جديدة تهدد نابولي الذي سيخسر حضور جماهيره في مبارياته خارج ملعبه كعقوبة بعد مشاجرة مع جماهير روما نهاية الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع رئيسي في شمال البلاد.

وبإمكان نابولي، المتصدر بفارق تسع نقاط عن ميلان، أن يوسّع الفارق، ذلك أن حامل اللقب الذي خسر في نهائي كأس السوبر الإيطالية أمام غريمه إنتر في الرياض الأربعاء، سيواجه لاتسيو الثلاثاء، فيما يستضيف يوفنتوس الثالث أتالانتا الأحد.

وسيعتمد أتالانتا على مهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان الذي بات مع ثمانية أهداف في مبارياته العشر الأخيرة ملاحقا لمواطنه فيكتور أوسيميهن في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، وجعلت منه لاعبا أساسيا في مخططات أتالانتا.

في المقابل، يحتل لاتسيو الذي يفتقد لخدمات نجمه المصاب تشيرو إيموبيلي حتى الشهر المقبل، المركز الخامس في الترتيب، وهو واحد من ثلاثة فرق على أعتاب المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا إلى جانب غريميه المحليين روما وأتالانتا. وتتخلف الفرق الثلاثة بفارق ثلاث نقاط فقط عن إنتر ويوفنتوس.

وبعد خسارته القاسية أمام نابولي، يسعى يوفنتوس إلى إعادة شدّ أحزمته مع تعيين مجلس إدارة جديد الأربعاء بقيادة جانلوكا فيريرو ليحل بدلا من أندريا أنييلي كرئيس للنادي ويتولى السيطرة على الفريق الذي بلغ عجزه الأخير 255 مليون دولار.

سيتعين على المجلس الجديد مواجهة فترة صعبة قد يخضع خلالها فريق "السيدة العجوز" وشخصيات بارزة من النادي، بمن فيهم أنييلي، لمحاكمة في مزاعم المحاسبة الزائفة، مع تحديد جلسة استماع أولية في 27 آذار/مارس.

وسيقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، ما إذا كان سيعيد فتح تحقيق في المخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم، بعد الاطلاع على وثائق من المدعين العامين في تورينو، بينما يحقق الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" أيضًا في شؤون النادي المالية.

ويحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات مالية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.