المغربي زياش يبحث عن الانتقال إلى فريق جديد

يدرس النجم المغربي، حكيم زياش، الرحيل عن تشيلسي الإنجليزي والانتقال إلى فريق جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعرض زياش خدماته على برشلونة الإسباني في كانون الثاني/يناير الجاري؛ حسب ما قالت تقارير صحفية.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن زياش كان أحد الخيارات بالفعل أمام إدارة برشلونة، لتعويض رحيل ممفيس ديباي مؤخرا إلى أتلتيكو مدريد، لكنها فضلت المراهنة على فيران توريس في النصف الثاني من الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي منفتح على رحيل زياش، ويوافق على إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، تتضمن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.

في المقابل، يرفض البارسا الصفقة التبادلية ويرحب فقط بتبادل اللاعبين على سبيل الإعارة، وعبر صفقتين منفصلتين لتحقيق متطلبات قانون اللعب المالي النظيف.

وتألق زياش مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، وقاده لتحقيق المركز الرابع في البطولة.