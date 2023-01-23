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تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس مع أتلانتا

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 05:57

تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس مع أتلانتا
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها مواجهة يوفنتوس مع ضيفه أتلانتا، الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

وأشعل النيجيري، أديمولا لوكمان، أجواء "أليانز ستاديوم" مُبكرا بتسجيله هدفا لفريق أتلانتا الذي جاء بعد أقل من 5 دقائق على البداية المباراة مستغلا تمريرة من الإيفواري، جيريمي بوغا.

وضغط يوفنتوس بعد ذلك وتحصل على ركلة جزاء ترجمها الأرجنتيني، أنخل دي ماريا، إلى هدف التعادل في الدقيقة 25، قبل أن يقلب البولندي، أركاديوز ميليك، النتيجة بهدف ثان وضع أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة 34.

وعرفت بداية الشوط اندفاعا قويا من أتلانتا نحو الهجوم، وهو ما أثمر عن هدفين مُتتاليين حوّلا مسار اللقاء لصالح الفريق الضيف في الدقيقتين 46 و53 عن طريق كل من، الدنماركي يواكيم ماهلي ولوكمان برأسية جميلة.

وعلى الرغم من تأخره مُجددا، لم يرم يوفنتوس المنديل وتمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 65 من مخالفة مدروسة نفذها دي ماريا بلمسة إلى البرازيلي، دانيلو، الذي صوّب كرة قوية استقرت في الجهة اليمنى لمرمى أتلانتا.

يذكر أن يوفنتوس خاض مباراته الأولى بعد إقرار الاتحاد الرياضي الإيطالي خصم 15 نقطة من رصيد النادي لهذا الموسم على خلفية مخالفات مالية ومكاسب رأس مال غامضة.

ووفقا لقرار الاتحاد تراجع يوفنتوس إلى المركز التاسع بـ23 نقطة، في حين حافظ أتلانتا على موقعه في المركز الخامس بـ35 نقطة.

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#رياضة
#كرة قدم
#الدوري الإيطالي
#يوفنتوس
#سيري آ
#أتلانتا

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