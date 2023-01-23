ريال مدريد يخرج بانتصار مهم من معقل أتلتيك بلباو

خرج ريال مدريد بانتصار مهم من معقل أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل "الملكي" هدف الأول في الدقيقة 24 إثر تمريرة رأسية من ماركو أسينسيو وصلت الكرة منها إلى الفرنسي، كريم بنزيما، الذي تابعها دون تردد داخل المرمى.

وأمن الريال نتيجة الفوز بهدف ثان وقع عليه البديل الألماني، توني كروس، بطريقة جميلة بعدما أستلم كرة من البديل الآخر، رودريغو، ثم سددها قوية سكنت شباك الفريق الباسكي مع الدقيقة الأخيرة لزمن المباراة الأصلي.

وأصبح في رصيد ريال مدريد 41 نقطة ضيق بها الخناق على المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 26 نقطة في المركز الثامن.