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طرابزون سبور يضاعف متاعب إسطنبول سبور برباعية نظيفة

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 06:25

طرابزون سبور يضاعف متاعب إسطنبول سبور برباعية نظيفة
(الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول

ضاعف طرابزون سبور متاعب ضيفه إسطنبول سبور بعد ما هزمه برباعية نظيفة، الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وبسط بطل الموسم الماضي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، لكنه استغرق 33 دقيقة ليتمكن من زيارة شباك خصمه بهدف حمل توقيع المهاجم يوسف يازجي.

ومع بداية الشوط الثاني كثف طرابزون سبور من هجماته ونجح في تسجيل هدف ثان عبر الإسباني، مارك بارترا، في الدقيقة 48، أتبعه اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس بهدف ثالث بعد 3 دقائق فقط.

واختتم نجم المصري رباعية فريق طرابزون بهدف أحرزه في الدقيقة 64 مستثمرا تمريرة من المخضرم السلوفاكي ماريك هامسيك.

وأصبح في رصيد طرابزون سبور 35 نقطة تضعه في المركز الخامس، بينما تجرع إسطنبول سبور مرارة الهزيمة 12 هذا الموسم، وبقي قابعا بالمركز الثامن عشر ما قبل الأخير.

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#طرابزون سبور
#إسطنبول سبور
#الدوري التركي
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