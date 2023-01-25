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بايرن يتعثر أمام كولن ويواصل نزف النقاط

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 09:54

بايرن يتعثر أمام كولن ويواصل نزف النقاط
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

تعادل بايرن ميونخ على أرضه وبين جماهيره أمام كلون بهدفٍ لمثله، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتكفل لاعب الوسط، إلياس السخيري، في تسجيل هدف التقدم لفريق كولن بعد ركلة زاوية وصلت الكرة منها إلى يوليان تشابوت الذي مررها برأسه إلى اللاعب التونسي ليضعها داخل المرمى في الدقيقة 4.

وانتظر الفريق البافاري إلى غاية الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ليُدرك التعادل عن طريق جوشوا كيميتش بصناعة من المدافع دايوت أوباميكانو.

وبهذا سجل بايرن تعثره الثاني في الدوري هذا الموسم، علما أنه تعادل في الجولة السابقة أمام لايبزيغ بهدفٍ لمثله.

وعلى الرغم من توالي العثرات بقي بايرن ميونخ في صدارة الترتيب بـ36 نقطة، في حين صعد كولن إلى المركز الثامن بعد ما رفع رصيده إلى 23 نقطة.

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#بايرن ميونخ
#كلون
#الدوري الألماني
#كرة القدم
#البوندسليغا

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