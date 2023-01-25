غزة: بطولة في ألعاب القوى تجمع بين رياضيين من القطاع والضفة

أقيمت في غزة، مساء الأربعاء، بطولة في ألعاب القوى تجمع لأول مرة بين رياضيين من القطاع والضفة الغربية.

وعلى أرض ملعب "اليرموك" بمدينة غزة، أقام الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى مسابقات "المضمار" التي تشمل العدو لمسافات مختلفة، والوثب، ودفع الجلة.

وشارك بالسباقات قرابة 100 شاب وفتاة، بينهم متسابقون من الضفة الغربية الذين يشاركون لأول مرة مع نظرائهم من قطاع غزة، بحسب مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة.

وقال الخطيب إن الهدف من إقامة المسابقة هو "إحداث التعارف والاحتكاك بين أبطال اللعبة من غزة والضفة، الذين تحول الإجراءات الإسرائيلية عبر المعابر دون التقائهم بشكل دوري".

وذكر أن هذه البطولة "تحقق هدفا وطنيا يتمثل في تجسيد الوحدة بين الأراضي الفلسطينية"، مضيفا "لمسنا حالة من الارتياح والسعادة لدى المتسابقين وأفراد الطاقم الفني والإداري".

وعبّر الخطيب عن أمله أن يتكرر هذا المشهد لاحقا على أرض الضفة الغربية ومدينة القدس.

من جهته، اعتبر تامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن إقامة البطولة "مثلت فرصة تاريخية بقدوم الرياضيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة".

وقال العبسي إن "صعوبات كبيرة تحول دون مغادرة الرياضيين من غزة للمشاركة في الفعاليات الرسمية بالضفة الغربية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية عبر المعابر".

وأعرب عن "السعادة بقدوم وفد رياضي من الضفة الغربية، ومشاركته في بطولة ألعاب القوى جنبا إلى جنب مع رياضيين من قطاع غزة، رغم عدم سماح إسرائيل لعدد من الرياضيين الآخرين بالقدوم والمشاركة".

وتابع "أصررنا على توصيل رسالتنا وإقامة البطولة برغم منع بعض اللاعبين من الوصول لغزة".

وتتحكم إسرائيل بحركة تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، عبر معبر إيرز/ بيت حانون (الوحيد لتنقل الأفراد)، وتفرض عبره قيودا مشددة تحت ذرائع أمنية.