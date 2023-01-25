"يويفا" يقر تعديلات على نظام التأهل إلى البطولات الكبرى

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأربعاء، عن تعديلات في نظام التأهل إلى البطولات الكبرى بعد 2024، على غرار مونديال 2026 وكأس أوروبا 2028، مع تقليص المجموعات إلى أربع أو خمس منتخبات، مقارنة بخمسة أو ستة حاليًا، بالإضافة إلى تغييرات في نظام دوري الأمم الأوروبية.

وفقًا للنظام الجديد الذي أقرته اللجنة التنفيذية للاتحاد، سيتم تقليص عدد المباريات ضمن التصفيات المؤهلة إلى البطولات الكبرى، من خلال تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ55 إلى 12 مجموعة من أربع أو خمس منتخبات في كل منها.

وأوضح "يويفا" أن هذا الإصلاح "سيعيد إحياء المنافسة بجعلها أقل قابلية للتنبؤ وأكثر ديناميكية"، كل ذلك "من دون زيادة العدد الإجمالي للمباريات" على مدار الموسم بأكمله.

سيتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم أو كأس أوروبا، وكذلك أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة. أما الفرق الأخرى التي تحتل المركز الثاني ستلعب مباريات ملحق مع فرق من دوري الأمم الأوروبية بهدف التأهل إلى يورو 2028.

مع رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 مقابل 32 فريقًا في النسخ الأخيرة، سيتأهل 16 منتخبًا من أوروبا إلى كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مقابل 13 منتخبًا سابقًا.

أما عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أوروبا 2028 سيبقى 24.

فيما يتعلق بدوري الأمم الاوروبية، المسابقة التي جرى إنشاؤها في 2018 لتحل بدلا من المباريات الودية، جرى تعديل النظام بشكل طفيف لإقامة دور ربع نهائي من ذهاب وإياب في آذار/مارس، مع الحفاظ على "المربع الذهبي" (نصف نهائي ونهائي) من مباراة واحدة في حزيران/يونيو.

سيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علمًا أنه بموجب النظام الحالي يتأهل فقط متصدر كل من المجموعات الأربع مباشرة إلى نصف النهائي.

سيُرتقب كيف ستحدث هذه التعديلات مع الإصلاحات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في كانون الأول/ديسمبر والتي تهدف، اعتبارًا من خريف عام 2025، لدمج النوافذ الدولية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المخصصة للمنتخبات، وتنظيم في آذار/مارس بطولات ودية مصغرة "فيفا وورلد سيريز" التي ستجمع منتخبات من قارات مختلفة.

ومن بين القرارات الأخرى التي صدرت الأربعاء، نقل "يويفا" الكأس السوبر الأوروبية 2023 من مدينة قازان الروسية إلى العاصمة اليونانية أثينا في آب/أغسطس المقبل، بينما لا تزال روسيا موقوفة من جميع المسابقات الدولية بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقرر "يويفا" رفع بروتوكوله الصحي المطبق في عام 2020 في أعقاب جائحة فيروس كورونا، مع التأكيد على "متابعة تطور الوباء عن كثب".