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ريال مدريد يُكمل أضلاع مربع كأس ملك إسبانيا الذهبي

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 07:52

ريال مدريد يُكمل أضلاع مربع كأس ملك إسبانيا الذهبي
من المباراة (Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

أكمل ريال مدريد أضلاع المربع الذهبي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، مساء أمس الخميس، بفوزه في "سانتياغو برنابيو" على جاره أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد، في ختام منافسات دور الربع نهائي.

حضر أول أهداف "الديربي" في الدقيقة 19 من هجمة منظمة بدأها كوكي بكرة ساقطة ضرب بها دفاع الريال لتصل إلى المدافع الأرجنتني، ناهويل مولينا، الذي مررها عرضية مثالية استقبلها ألفارو موراتا بلمسة هزت الشباك "الملكية".

وانتظر أصحاب الأرض إلى غاية الدقيقة 79 ليُدرك التعادل بهدف غاية في الروعة أحرزه البديل البرازيلي، رودريغو، بعد أن تسلم كرة في منتصف ملعب الأتلتي اخترق بها الدفاع بمجهود فردي مميز ثم سدد داخل المرمى عن يمين أوبلاك.

ومع نهاية الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل، لجأ الطرفان إلى خوض شوطين إضافيين، شهد الأول منها تسجيل الريال الهدف الثاني من تمريرة فينيسيوس جونيورز التي مرت من بين الجميع واختارت كريم بنزيما ليضعها بقدمه في الشباك عند الدقيقة 14.

وقبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الإضافي الثاني وقع فينيسيوس على هدف ثالث رائع للريال بنسخة كربونية عن هدف مواطنه روديغر الأول.

وبهذا انضم ريال مدريد في الدور نصف نهائي إلى أندية، برشلونة المتأهل على حساب ريال سوسييداد (1-0)، وأوساسونا الفائز على إشبيلية (2-1)، وأتلتيك بلباو الذي أقصى فالنسيا (3-1).

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