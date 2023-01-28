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بطولة إسبانيا: ألميريا يكرم وفادة إسبانيول

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 05:56

بطولة إسبانيا: ألميريا يكرم وفادة إسبانيول
لاعبو ألميريا (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أكرم ألميريا وفادة ضيفه إسبانيول عندما تغلب عليه 3-1، مساء أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وأنهى ألميريا الشوط الأول متقدما بهدف الكولومبي لويس سواريس في الدقيقة 21، قبل أن يضيف هدفين في الثاني بواسطة البرازيلي لياو باتيستاو (61) وفرانشيسكو بورتيو (77).

وسجل خوسيلو الهدف الوحيد لإسبانيول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز السادس لألميريا هذا الموسم والأول بعد ثلاث تعادلات وخسارة فرفع رصيده إلى 22 نقطة وارتقى إلى المركز الحادي عشر مؤقتا، فيما مني إسبانيول بخسارته السابعة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين ومبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند 20 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع عشر.

وتستكمل المرحلة، اليوم السبت، بلقاءات قادش مع ريال مايوركا، وجيرونا مع برشلونة، وإشبيلية مع إلتشي، وخيتافي مع ريال بيتيس.

ويلعب، بعد غد الأحد، بلد الوليد مع فالنسيا، وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو مع أتلتيك بلباو، وريال مدريد مع ريال سوسييداد، على أن تختتم المرحلة، يوم الإثنين المقبل، بلقاء فياريال مع رايو فايكانو.

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#بطولة إسبانيا
#كرة قدم
#ألميريا
#إسبانيول
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