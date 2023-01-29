بطولة إسبانيا: برشلونة يبتعد 6 نقاط في الصدارة ويخسر ديمبيليه

عرب ٤٨/ أ ف ب

عزز برشلونة صدارته وابتعد موقتا بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه جيرونا 1- صفر، مساء أمس السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

ويدين برشلونة بالفوز بديربي كاتالونيا إلى لاعب وسطه الشاب بيدري الذي حل ّبدلا من الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي خرج مصابا باكرا، ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

وقال بيدري الذي خاض مباراته الـ100 بقميص البلاوغرانا وسجل هدفه الـ15 منذ انضمامه إلى الفريق الأوّل لشبكة "دازن" للبث التدفقي إنه "أعلم أنني يجب أن أتحسن أمام المرمى (لكن) في الوقت الحالي أسجل الأهداف".

ورفع برشلونة الذي حقق فوزه الثامن تواليا في مختلف المسابقات رصيده إلى 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي يستقبل ريال سوسييداد الثالث في قمة مباريات هذه المرحلة، اليوم الأحد. فيما تراجع جيرونا إلى المركز الثاني عشر مع 21 نقطة.

ولم يذق النادي الكاتالوني طعم الخسارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.

وحقق رجال المدرب تشافي هرنانديس الفوز على جيرونا على وقع إنجاز التأهل إلى نصف نهائي الكأس، بفوزهم على ريال سوسييداد المنقوص 1- صفر، الأربعاء، بهدف المتألق ديمبيليه الذي نال تصفيق جماهير ملعب "كامب نو".

وتوج برشلونة في أوّل ألقاب عهد لاعب وسطه السابق ومدربه الحالي بالكأس السوبر الإسبانية في العاصمة السعودية، الرياض، بفوز ساحر على ريال 3-1 في 15 الشهر الجاري، قبل أن يتبعه بآخر في الدوري على خيتافي 1- صفر في المرحلة الماضية.

وينافس برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم حيث يتحضر لمواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملحق "يوروبا ليغ" الشهر المقبل.

وقبل استحقاقه الأوروبي على ملعبه "كامب نو" في 16 شباط/ فبراير، يخوض 3 مباريات في "لا ليغا" أمام كل من ريال بيتيس، إشبيلية وفياريال.

وافتقد برشلونة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يطبق للمباراة الثالثة عقوبة الإيقاف بعد أن نال بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، إضافة إلى فيران توريس للسبب ذاته، فدفع تشافي بلاعبه الشاب أنسو فاتي مرة جديدة في الهجوم إلى جانب ديمبيليه والبرازيلي رافينيا على الجناحين.

وتناوب تشافي في الدفاع، ليدفع بإريك غارسيا أساسيا إلى جانب ماركوس ألونسو غداة تمديد الأخير عقده مع الفريق حتّى العام 2024.

وفي شوط أوّل عقيم تلقى برشلونة ضربة معنوية بإصابة ديمبيليه الذي خرج من الملعب وحلّ بدلا منه بيدري (25)، وانتظر حتى نصف الساعة الأول ليشكل خطرا بتسديدة من فاتي علت العارضة بعد خطأ في التمرير من دفاع جيرونا.

وعن إصابة الفرنسي الذي شعر بألم فوق الركبة اليسرى قال تشافي إنه "أعتقد أنه أصيب، نعم. هو أحد أكثر اللاعبين حسما. شعر بشيء في عضلات الفخذ. نأمل في أن تكون (الإصابة) بسيطة قدر الإمكان. أردنا أن نضيف العمق وفقدنا لاعبنا الذي أحدث الفارق".

في المقابل، قاوم رجال المدرب ميتشيل المحاولات الخجولة والبطيئة للبلاوغرانا (4 تسديدات منها 2 على المرمى).

وكان بيدري عند حسن ظن مدربه، إذ افتتح التسجيل في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية وعرضية من المدافع جوردي ألبا وخطأ من الحارس استغله لاعب الوسط ابن الـ20 عاما لهز الشباك (61)، في خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

واعتقد جيرونا أنه حقق التعادل، إلا أن المدافع أرنو مارتينيس كان متسللا لحظة تسجيله الهدف (65).

وتحصل الفريق المضيف على ثلاث فرص في 4 دقائق (بين 86 و89) لإدراك التعادل، إلا أن البدلاء توني فيا وبعده خوان كارلوس مارتن الذي كان وحيدا في منطقة الستة أمتار وجويل روكا أهدروا تباعا أمام دفاع برشلونة الذي لم تهتز شباكه سوى 6 مرات في "لا ليغا" هذا الموسم.

وقال المدافع الفرنسي جول كونديه بعد فوز برشلونة لشبكة "دازن" "أعتقد أنه في ملاعب كهذه يجب أن تفوز، مهما فعلت".

وأضاف أنه "يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، ولكن في هذه المباريات خارج ملعبنا، ضد المنافسين الذين يلعبون بشكل جيد، الفوز أمر حيوي"، مشددا على أن "الحفاظ على شباك نظيفة هو المفتاح. الفريق بأكمله يعمل بشكل دفاعي، وليس فقط الدفاع الرباعي. الكل يبذل قصارى جهده".

وقاد الدولي المغربي يوسف النصيري إشبيلية إلى فوزه الثاني تواليا بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 ضد ضيفه إلتشي المنقوص.

وخاض إلتشي الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه بيدرو بيغاس ريغو في الدقيقة 41.

وحسم إشبييلة النتيجة في الشوط الأوّل بفضل النصيري (29 و45+4) والأرجنتيني ماركوس أكونيا (43).

ورفع إشبيلية رصيده إلى 21 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر.

وفاز قادش على ريال مايوركا 2- صفر، وريال بيتيس على مضيفه خيتافي 1- صفر، سجله بورخا إيغليسياس (86 من ركلة جزاء).

وتقدم ريال بيتيس للمركز السادس برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وتتابع منافسات المرحلة، اليوم الأحد، مع مباريات بلد الوليد أمام فالنسيا، وأوساسونا أمام أتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو امام أتلتيك بلباو. وتختتم غدا الإثنين بلقاء فياريال أمام رايو فايكانو.