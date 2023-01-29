ديوكوفيتش يتوّج ببطولة أستراليا المفتوحة ويعادل رقم نادال

عرب ٤٨ / أ ف ب

حصد الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة العاشرة في مسيرته بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7-4) و7-6 (7-5) الأحد في المباراة النهائية في ملبورن.

وحقق ديوكوفيتش اللقب الـ22 في الغراند سلام معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الإسباني، رافاييل نادال، الذي جرد من لقب البطولة الأسترالية هذا العام.

كما استعاد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.

وهو الفوز العاشر لديوكوفيتش في 10 مباريات نهائية في ملبورن والـ22 في 33 مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.

في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر بأول ألقاب الكبرى للمرة الثانية في مسيرته بعد الأولى عندما خسر أمام ديوكوفيتش بالذات في رولان غاروس عام 2021.

وانهار ديوكوفيتش باكيا معانقا والدته في المدرجات ثم على كرسيه على أرضية الملعب متأثرا بمعاناته العام الماضي عندما تم ترحيله لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما غاب والده سردجان بعد جدل ظهوره بجانب مشجعين يحملون علما روسيا عليه صورة الرئيس فلاديمير بوتين.

ونجح ديوكوفيتش في كسر إرسال تسيتسيباس في الشوط الرابع وتقدم 3-1 ثم 4-1 و5-2 قبل أن يحسمها لصالحه 6-3 في 36 دقيقة.

وحصل تسيتسيباس على كرة لكسر إرسال ديوكوفيتش للمرة الأولى وحسم المجموعة الثانية لصالحه في الشوط العاشر لكن الصربي أنقذها وكسب نقطتين أخريين فارضا التعادل 5-5 ثم 6-6 وبالتالي الاحتكام إلى شوط فاصل استهله الصربي بقوة وتقدم 4-1 قبل أن يعود اليوناني ويدرك التعادل 4-4 وسنحت له فرصة التقدم لكنه أهدرها فكسب ديوكوفيتش ثلاث نقاط متتالية وحسمه في صالحه 7-4 ومن ثم المجموعة الثانية 7-6 في 70 دقيقة.

وحصل تسيتسيباس على فرصتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الأول للمجموعة الثالثة، فأهدر الأولى ونجح في الثانية وتقدم 1-0.

لكن ديوكوفيتش رد مباشرة في الثاني مدركا التعادل الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر 6-6 ليحتكم اللاعبان مجددا إلى شوط فاصل كانت الكلمة الأخيرة فيه مرة أخرى للصربي الذي تقدم 5-0 قبل أن يكسبه 7-5 وأنهى المجموعة لصالحه 7-6 في 70 دقيقة وبالتالي المباراة.