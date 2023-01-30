الميركاتو الشتوي: تشيلسي الأكثر إنفاقا وحذر عمالقة القارة العجوز

عرب ٤٨ / أ ف ب

أنفق تشيلسي الإنجليزي ببذخ في كانون الثاني/يناير الحالي بدفعه أكثر من 200 مليون يورو لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي الثلاثاء وتميزت بحذر عمالقة القارة العجوز ونفي سعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كان تشيلسي أكثر الأندية الأوروبية نشاطا في سوق الانتقالات الشتوية من خلال الصفقات الكثيرة التي أبرمها معتمدا على خزينته المالية وطرق القرصنة. والمثال الأكثر وضوحا هو الطريقة التي "سرق" بها البلوز الواعد الأوكراني ميخايلو مودريك من أيدي جاره آرسنال من خلال موافقته على دفع 100 مليون يورو دون تردد طلبها شاختار دونيتسك.

ودفع النادي اللندني نحو 200 مليون يورو لتعزيز صفوفه بينها نوني مادويكي والعاجي دافيد داترو فوفانا والفرنسيين بنوا بادياشيل مالو غوستو والبرازيلي أندري سانتوس في صفقات دائمة، والبرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، في حين تروج شائعات مفادها استعداده لدفع أكثر من 100 مليون يورو الإثنين للتعاقد مع لاعب وسط بنفيكا البرتغالي إنسو فرنانديز المتوج باللقب العالمي مع الأرجنتين في قطر أواخر العام الماضي.

قام آرسنال متصدر الدوري الممتاز بتعزيز صفوفه بالمدافع البولندي ياكوب كيفيور والجناح البلجيكي لياندرو تروسار، بانتظار التعاقد على الأرجح مع لاعب الوسط الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو من ببرايتون.

كان آرسنال معقولًا تقريبًا مقارنة مع باقي الأندية الإنجليزية الكبيرة التي كانت متحفظة جدا.

لم يبرم مانشستر سيتي أي صفقة، وتعاقد ليفربول مع المهاجم الهولندي كودي غاكبو، وصرف نيوكاسل 45 مليون يورو لضم واعد إيفرتون أنتوني غوردون، ووقع مانشستر يونايتد مع المهاجم الهولندي فاوت فيغهورست لمحاولة سد الفراغ الكبير لرحيل رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي (37 عاما) الذي تخلى يونايتد عن خدماته بعد مقابلة شنّ فيها هجوما لاذعا على "الشياطين الحمر"، إلى صفوف النصر السعودي في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي في صفقة خيالية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

في إسبانيا، للمفارقة، لم يضم العملاقان ريال مدريد وبرشلونة أي لاعب إلى صفوفهما، فيما كان أتلتيكو مدريد أكثر نشاطا.

وتعاقد كولشونيروس مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي الذي انتهي عقده مع برشلونة في نهاية حزيران/يونيو المقبل، مقابل 3 ملايين يورو فقط.

في إشبيلية الذي يكافح في مؤخرة الترتيب، نجح المدير الرياضي مونشي في إعادة المهاجم الارجنتيني لوكاس أوكامبوس من الإعارة من أياكس أمستردام وتعاقد مع المدافع الفرنسي لويك باديه، فيما رحل إيسكو والمهاجم الدانماركي كاسبر دولبرغ.

مع وجود أنديته الكبيرة في المنطقة الحمراء من الناحية المالية، لم يجن جنون أندية الدوري الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية.

القضية الرئيسية التي سيتم تسويتها قبل إغلاق سوق الانتقالات هي لمدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في حزيران/يونيو المقبل وتشير وسائل الاعلام بصورة ملحة إلى أنه قد يلتحق بباريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن المدافع القوي يمكن أن ينضم إلى باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، كون إنتر ميلان ليس لديه أي نية لرؤيته يرحل مجانا في نهاية الموسم. كل هذا يتوقف على المبلغ الذي يتم دفعه.

ومن بين الصفقات الأخرى التي قد يتم حسمها في اللحظة الأخيرة، حسب وسائل الإعلام، الجناح نيكولو زانيولو الذي يخوض في خلاف مع فريقه روما، وبيع لاعب وسط يوفنتوس والمنتخب الأميركي ويستون ماكيني إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، وانضمام الفرنسي فلرويان توفان (30 عاما) إلى أودينيزي بعدما فسخ عقده للتو مع مونتيري تايغرس المكسيكي.

نشط بايرن ميونخ في سوق الانتقالات بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه خصوصا حارس مرماه العملاق وقائده مانويل نوير (كسر في الساق) والمدافعان الفرنسي لوكاس هرنانديز (تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى) والمغربي نصير مزراوي (تبعات فيروس كورونا).

في حراسة المرمى، استغرق بايرن وقتًا للتعاقد مع السويسري يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون يورو كمكافآت.

وقع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عقدًا حتى صيف عام 2025، واعدًا نوير بمنافسة غير مسبوقة عند عودته إلى الملاعب.

وفي الدفاع، وقع الهولندي دالي بليند (32 عاما) مجانا حتى نهاية الموسم.