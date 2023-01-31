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البطل الأولمبي السابق مو فرح يتوقع اعتزاله بعد ماراثون لندن

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 15:22

البطل الأولمبي السابق مو فرح يتوقع اعتزاله بعد ماراثون لندن
مو فرح (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن البطل الأولمبي السابق المخضرم البريطاني، مو فرح، اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن يعتزل العام الحالي، وتحديدا عقب نهاية ماراثون لندن المقرر إقامته في نيسان/ أبريل المقبل.

وأعلن العداء في بيان نشره منظمو ماراثون لندن أنه "لن أشارك في الألعاب الأولمبية وأعتقد أن عام 2023 سيكون الأخير لي".

وأضاف أنه "أملك مسيرة مذهلة والمشاركة في ماراثون لندن تعني لي الكثير".

وأردف البريطاني الذي سيبلغ الأربعين من عمره أثناء موعد الماراثون أنه "لم أعد صغيرا. لا يمكنني العودة في حالة جيدة وأود أن أتمكن من إنهاء الماراثون المقام على أرضي".

وبإمكان فرح الذي استبعد فكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أن يشارك في بطولة العالم لأم الألعاب في بودابست بين 19 و27 آب/ أغسطس المقبل.

وبهذا الصدد قال إن "كل هذا سيعتمد على جسدي. أريد أن أكون على خط البداية وأرى ما يمكنني فعله. أنا أركز على سباق واحد في كل مرة".

وتابع أنه "سأستعدّ، سأذهب إلى إثيوبيا وسأتدرب جيدا لأرى ما يمكنني القيام به في نيسان/ أبريل" و"ولكن إذا تم اختياري لتمثيل بلدي في نهاية العام فلن أرفض أبدا".

أحرز مو فرح 4 ميداليات ذهبية أولمبية في سباقي 5 آلاف متر و10 آلاف متر في أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، إضافة إلى تتويجه بستة ألقاب عالمية في هاتين المسافتين.

ولم يسبق لفرح، الغائب عن ماراثون لندن العام الماضي بسبب إصابة في وركه أن فاز باللقب، إذ في خلال 3 مشاركات احتل المركز الثالث عام 2018 كأفضل نتيجة له.

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#مو فرح
#ماراثون لندن
#الألعاب الأولمبية
#رياضة
#سباقات العدو

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