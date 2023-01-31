عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

جواو كانسيلو ربما يغادر مان سيتي للانضمام إلى بايرن ميونيخ

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 04:39

جواو كانسيلو ربما يغادر مان سيتي للانضمام إلى بايرن ميونيخ
جواو كانسيلو (Getty Images)
عرب ٤٨/ أب

ربما يكون جواو كانسيلو قد لعب آخر مبارياته مع مانشستر سيتي، فقد سافر لاعب البرتغال إلى بايرن ميونيخ قبيل إعارة محتملة إلى بطل الدوري الألماني، الذي سيحظى بخيار شراء كانسيلو مقابل 70 مليون يورو.

كانسيلو مدافع هجومي لعب دورا مهما مع سيتي في المواسم الأخيرة، لكنه على خلاف مع المدرب بيب غوارديولا منذ كأس العالم.

بدأ كانسيلو ضمن التشكيل الأساسي في 3 مباريات فقط من تسع مباريات مع سيتي في كل المنافسات منذ استئناف الدوري المحلي أواخر كانون الأول/ ديسمبر بعد انتهاء بطولة كأس العالم في قطر.

كان نايثان امي المفضل على كانسيلو في موقع الظهير الأيسر، بينما أكد ريكو لويس (18 عاما) موقعه كظهير أيمن منافس لكايل والكر.

ولم يعلق مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ رسميا على أي صفقة تتعلق بكانسيلو.

ويغلق موسم الانتقالات الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

بودكاست عرب 48

#جواو كانسيلو
#مانشستر سيتي
#بايرن ميونيخ
#الدوري الألماني
#كرة قدم
#البرتغال
#رياضة
#ملاعب

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فالنسيا يستغني عن خدمات المدرب جينارو غاتوزو بعد نتائج سيئة
فالنسيا يستغني عن خدمات المدرب جينارو غاتوزو بعد نتائج سيئة

2023-01-31

الميركاتو الشتوي: تشيلسي الأكثر إنفاقا وحذر عمالقة القارة العجوز
الميركاتو الشتوي: تشيلسي الأكثر إنفاقا وحذر عمالقة القارة العجوز

2023-01-30

التصنيف العالمي: ديوكوفيتش يستعيد عرشه ونادال سادسا
التصنيف العالمي: ديوكوفيتش يستعيد عرشه ونادال سادسا

2023-01-30

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد وأمطار محلية تشتد خلال الليل

حالة الطقس: بارد وأمطار محلية تشتد خلال الليل

2023-01-30
35 شهيدا منذ مطلع العام: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

35 شهيدا منذ مطلع العام: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

2023-01-30
توصيات وتعليمات: استعدوا للمنخفض الجوي والأجواء العاصفة

توصيات وتعليمات: استعدوا للمنخفض الجوي والأجواء العاصفة

2023-01-30
باكستان: 36 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تفجير مسجد

باكستان: 36 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تفجير مسجد

2023-01-30
الاستخبارات الأميركية: الهجوم الإسرائيلي قرب أصفهان نفذه الموساد

الاستخبارات الأميركية: الهجوم الإسرائيلي قرب أصفهان نفذه الموساد

2023-01-30