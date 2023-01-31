جواو كانسيلو ربما يغادر مان سيتي للانضمام إلى بايرن ميونيخ

ربما يكون جواو كانسيلو قد لعب آخر مبارياته مع مانشستر سيتي، فقد سافر لاعب البرتغال إلى بايرن ميونيخ قبيل إعارة محتملة إلى بطل الدوري الألماني، الذي سيحظى بخيار شراء كانسيلو مقابل 70 مليون يورو.

كانسيلو مدافع هجومي لعب دورا مهما مع سيتي في المواسم الأخيرة، لكنه على خلاف مع المدرب بيب غوارديولا منذ كأس العالم.

بدأ كانسيلو ضمن التشكيل الأساسي في 3 مباريات فقط من تسع مباريات مع سيتي في كل المنافسات منذ استئناف الدوري المحلي أواخر كانون الأول/ ديسمبر بعد انتهاء بطولة كأس العالم في قطر.

كان نايثان امي المفضل على كانسيلو في موقع الظهير الأيسر، بينما أكد ريكو لويس (18 عاما) موقعه كظهير أيمن منافس لكايل والكر.

ولم يعلق مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ رسميا على أي صفقة تتعلق بكانسيلو.

ويغلق موسم الانتقالات الأوروبي، اليوم الثلاثاء.