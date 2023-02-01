عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

المصري النني يغيب طويلا عن الملاعب

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 00:15

المصري النني يغيب طويلا عن الملاعب
المصري النني (Gettyimages)
عرب ٤٨

أعلن نادي آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي المصري، محمد النني، خضع لجراحة ناجحة، بعد تعرضه لإصابة "خطيرة" في ركبته ستبعده فترة غير محددة عن الملاعب.

وكتب نادي شمال لندن في موقعه الرسمي "بعد تعرضه لإصابة في التمارين الأخيرة، أكّدت تقييمات لاحقة أن محمد النني تعرّض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى".

وتابع "خضع النني لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب فترة طويلة من الزمن. سيوضع جدول زمني أكثر تفصيلا بمجرد الانتهاء من المراحل الاولى لإعادة التأهيل".

ويحمل النني (30 عاما و93 مباراة دولية) ألوان آرسنال منذ 2016 وقد أعاره إلى بشكتاش التركي في موسم 2020، علما أنه استهل مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب قبل انتقاله إلى بازل السويسري في 2013.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط ومباراة أقل عن حامل اللقب مانشستر سيتي، باحثا عن لقبه الأول منذ 2004.

وبعد التعاقد مع المدافع البولندي الشاب ياكوب كيفيور قادما من سبيتسيا الإيطالي (21.6 مليون دولار) والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار من برايتون (26 مليون دولار)، ضم آرسنال لاعب الوسط، الإيطالي جورجينيو، من تشيلسي.

وسجل جورجينيو 29 هدفا في 213 مباراة مع تشيلسي، محرزا معه لقبي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، بالإضافة إلى الكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية. وُلد في البرازيل عام 1991 وانتقل إلى إيطاليا بعمر الخامسة عشر قبل أن يحمل ألوان نابولي ويقرّر تمثيل المنتخب الإيطالي. حمل ألوان "سكوادرا أتزورا" 46 مرة بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس أوروبا.

بودكاست عرب 48

#محمد النني
#آرسنال
#الدوري الإنجليزي

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

آرسنال يضم الإيطالي جورجينيو من تشيلسي
آرسنال يضم الإيطالي جورجينيو من تشيلسي

2023-01-31

بطولة إنجلترا: يونايتد يفتقد إريكسن حتى أيار
بطولة إنجلترا: يونايتد يفتقد إريكسن حتى أيار

2023-01-31

البطل الأولمبي السابق مو فرح يتوقع اعتزاله بعد ماراثون لندن
البطل الأولمبي السابق مو فرح يتوقع اعتزاله بعد ماراثون لندن

2023-01-31

الأكثر قراءة

35 شهيدا منذ مطلع العام: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

35 شهيدا منذ مطلع العام: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

2023-01-30
حالة الطقس: بارد وأمطار محلية تشتد خلال الليل

حالة الطقس: بارد وأمطار محلية تشتد خلال الليل

2023-01-30
توصيات وتعليمات: استعدوا للمنخفض الجوي والأجواء العاصفة

توصيات وتعليمات: استعدوا للمنخفض الجوي والأجواء العاصفة

2023-01-30
الاستخبارات الأميركية: الهجوم الإسرائيلي قرب أصفهان نفذه الموساد

الاستخبارات الأميركية: الهجوم الإسرائيلي قرب أصفهان نفذه الموساد

2023-01-30
باكستان: 36 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تفجير مسجد

باكستان: 36 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تفجير مسجد

2023-01-30