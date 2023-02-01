المصري النني يغيب طويلا عن الملاعب

أعلن نادي آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي المصري، محمد النني، خضع لجراحة ناجحة، بعد تعرضه لإصابة "خطيرة" في ركبته ستبعده فترة غير محددة عن الملاعب.

وكتب نادي شمال لندن في موقعه الرسمي "بعد تعرضه لإصابة في التمارين الأخيرة، أكّدت تقييمات لاحقة أن محمد النني تعرّض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى".

وتابع "خضع النني لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب فترة طويلة من الزمن. سيوضع جدول زمني أكثر تفصيلا بمجرد الانتهاء من المراحل الاولى لإعادة التأهيل".

ويحمل النني (30 عاما و93 مباراة دولية) ألوان آرسنال منذ 2016 وقد أعاره إلى بشكتاش التركي في موسم 2020، علما أنه استهل مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب قبل انتقاله إلى بازل السويسري في 2013.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط ومباراة أقل عن حامل اللقب مانشستر سيتي، باحثا عن لقبه الأول منذ 2004.

وبعد التعاقد مع المدافع البولندي الشاب ياكوب كيفيور قادما من سبيتسيا الإيطالي (21.6 مليون دولار) والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار من برايتون (26 مليون دولار)، ضم آرسنال لاعب الوسط، الإيطالي جورجينيو، من تشيلسي.

وسجل جورجينيو 29 هدفا في 213 مباراة مع تشيلسي، محرزا معه لقبي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، بالإضافة إلى الكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية. وُلد في البرازيل عام 1991 وانتقل إلى إيطاليا بعمر الخامسة عشر قبل أن يحمل ألوان نابولي ويقرّر تمثيل المنتخب الإيطالي. حمل ألوان "سكوادرا أتزورا" 46 مرة بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس أوروبا.