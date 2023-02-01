تعثر انتقال المغربي زياش للعب بجوار ميسي بالدقائق الأخيرة

عرب ٤٨ / أ ف ب

قررت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا رفض الاستئناف المقدّم من باريس سان جيرمان بشأن ضمه الدولي المغربي، حكيم زياش، على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، وذلك وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر مطلع على الملف.

وقدّم سان جيرمان اليوم، الأربعاء، استئنافه أمام الرابطة للمصادقة على وصول زياش، بعد تعثر انتقاله من تشيلسي على سبيل الإعارة مساء الثلاثاء في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية بسبب التأخر في تقديم الوثائق الإدارية الصحيحة.

ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي ساهم بشكل أساسي نهاية العام الماضي في جعل المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وصلت الصفقة إلى حائط مسدود بسبب تفصيل إداري.

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في باريس الثلاثاء واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشيلسي على إعارته لسان جيرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائيا، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية دفعا هاما لما تبقى من الموسم.

لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشيلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي.

ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي إلى "بارك دي برانس" مهددا ومن ثم مرفوضا بعد قرار الرابطة برفض الاستئناف المقدم من نادي العاصمة.

وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).

هذه الهفوة الإدارية تركت سان جيرمان من دون أي تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية وذلك قبل أسبوعين من مواجهته بايرن ميونخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.