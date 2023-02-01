عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يعوّض إريكسن بضم سابيتسر معارا من بايرن

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 08:39

مانشستر يونايتد يعوّض إريكسن بضم سابيتسر معارا من بايرن
مارسيل سابيتسر (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

استعان مانشستر يونايتد الإنجليزي بلاعب الوسط النمساوي، مارسيل سابيتسر، من أجل تعويض غياب السويدي، كريستيان إريكسن، بسبب الإصابة، وذلك بضمه من بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، وفق ما أعلن مساء الثلاثاء.

واضطر يونايتد إلى إبرام هذه الصفقة قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية، ليل الثلاثاء، بعدما علم أن إريكسن سيغيب عن الملاعب حتى أيار/ مايو بسبب إصابة في الكاحل.

وترك إريكسن ملعب "أولد ترافورد" على العكازات، السبت الماضي، بعد احتكاك مع مهاجم ريدينغ أندي كارول خلال الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا.

وتُعدّ إصابة صانع الألعاب البالغ 30 عاما ضربة ليونايتد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة جيدة انتهت بالخسارة ضد آرسنال المتصدر في 22 كانون الثاني/ يناير.

وسيحاول سابيتسر (28 عاما) سد الفراغ الذي سيتركه إريكسن في وسط فريق المدرب الهولندي، إريك تن هاغ، الذي عزز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية بضمه مواطنه المهاجم الدولي، فاوت فيخهورست، على سبيل الإعارة أيضا.

وعلق سابيتسر، القائد السابق للايبزيغ الألماني، والذي خاض 68 مباراة دولية مع منتخب بلاده حتى الآن، على انضمامه ليونايتد قائلا إنه "في بعض الأحيان، يتوجب عليك خلال حياتك أن تتخذ قرارات سريعة ومهمة. منذ اللحظة التي سمعت بهذه الفرصة، علمت أنها (الفرصة) الصحيحة بالنسبة لي".

وأضاف: "أنا لاعب تنافسي، أريد الفوز ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه لهذا الموسم. أشعر أني في قمة عطائي كلاعب وأنه باستطاعتي المساهمة بالكثير من الخبرة والطاقة مع هذا الفريق".

بودكاست عرب 48

#مانشستر يونايتد
#مارسيل سابيتسر
#كريستيان إريكسن
#بايرن ميونيخ
#ملاعب
#رياضة
#نجوم الكرة

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيلسي يجعل من إنزو فرنانديز أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
تشيلسي يجعل من إنزو فرنانديز أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

2023-02-01

المصري النني يغيب طويلا عن الملاعب
المصري النني يغيب طويلا عن الملاعب

2023-02-01

آرسنال يضم الإيطالي جورجينيو من تشيلسي
آرسنال يضم الإيطالي جورجينيو من تشيلسي

2023-01-31

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار وعواصف رعدية

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار وعواصف رعدية

2023-01-31
بلينكن: نعارض أي تحرّك يصعّب حلّ الدولتين.. عبّاس: الأساس وقف الأعمال أحاديّة الجانب

بلينكن: نعارض أي تحرّك يصعّب حلّ الدولتين.. عبّاس: الأساس وقف الأعمال أحاديّة الجانب

2023-01-31
إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضا لقرارات الهدم التعسفي

إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضا لقرارات الهدم التعسفي

2023-01-31
اعتداءات المستوطنين: دهس شاب في قلقيلية ومحاولة اقتحام ترمسعيا

اعتداءات المستوطنين: دهس شاب في قلقيلية ومحاولة اقتحام ترمسعيا

2023-01-31
إصابة جنديا احتلال بعمليّة دهس مزعومة عند حاجز زعترة... وفلسطينيّ يسلّم نفسه

إصابة جنديا احتلال بعمليّة دهس مزعومة عند حاجز زعترة... وفلسطينيّ يسلّم نفسه

2023-01-31