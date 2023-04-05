ممثل عن لوكاكو يطالب باتخاذ إجراءات بعد واقعة عنصرية

من المرجح أن يفتح قاضي الدوري قضية تأديبية في الواقعة، بينما قال يوفنتوس إنه سيتعاون مع السلطات لتحديد هوية المشجعين المسؤولين.

ردت الشركة الممثلة لمهاجم إنتر ميلان الإيطالي، روميلو لوكاكو، بغضب بعد تلقى المهاجم بطاقة صفراء ثانية ثم الطرد بسبب إشارته تجاه جماهير يوفنتوس الذين له وجهوا هتافات عنصرية.

حدثت الواقعة بعد إحراز لوكاكو ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح إنتر التعادل 1-1 في نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء. ووضع لوكاكو إصبعه على شفتيه لإسكات الحشد بعد إحرازه الهدف.

وأثارت لفتة لوكاكو غضب الفريق المنافس وانتهت المباراة بشجار بين الفريقين، حيث طرد جناح يوفنتوس خوان كوادرادو وحارس إنتر سمير هاندانوفيتش أيضا.

وقال مايكل يورمارك، رئيس شركة روك نيشن سبورتس إنترناشونال، إن "التصريحات العنصرية التي أدلى بها مشجعو يوفنتوس في تورينو ضد روميلو لوكاكو دنيئة ولا يمكن قبولها. قبل وأثناء وبعد العقوبة، تعرض لوكاكو لإساءات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز. احتفل روميلو بنفس الطريقة التي احتفل بها من قبل بالأهداف".

وأضاف يورمارك أنه "كان رد الحكم إشهار بطاقة صفراء بوجه روميلو. روميلو يستحق اعتذارا من يوفنتوس، وأتوقع من الدوري إدانة سلوك هذه المجموعة من مشجعي يوفنتوس على الفور. يجب على السلطات الإيطالية استغلال هذه الفرصة للتصدي للعنصرية، بدلا من معاقبة الضحية".

وأصدر الدوري الإيطالي، اليوم الأربعاء، بيانا لم يذكر فيه اسم لوكاكو، لكنه قال إنه "يدين بشدة كل واقعة عنصرية وكل شكل من أشكال التمييز". وقالت رابطة الدوري إن "قلة من الناس في المدرجات لا يمكنهم إفساد مباراة كرة القدم ولا يمثلون جميع المشجعين".

ومن المرجح أن يفتح قاضي الدوري قضية تأديبية في الواقعة، بينما قال يوفنتوس إنه سيتعاون مع السلطات لتحديد هوية المشجعين المسؤولين.

وتعرض لوكاكو، داكن البشرة، لهتافات عنصرية في مناسبات عديدة خلال لعبه في إنتر.