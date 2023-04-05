وقف ميتروفيتش مهاجم فولهام 8 مباريات بعد مشادة مع حكم

حكم على ميتروفيتش بغرامة قدرها 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار). وبعد أن غاب عن مباراة واحدة بالفعل، لن يشارك في مباريات فولهام السبع المقبلة.

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مهاجم نادي فولهام، ألكسندر ميتروفيتش ثماني مباريات، بعد طرده بسبب اعتدائه على الحكم في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد، الشهر الماضي.

تلقى ميتروفيتش طردا مباشرة بعد مشادة مع الحكم كريس كافانا، الذي كان قد منح يونايتد ركلة جزاء وطرد ويليان جناح فولهام بسبب لمسة يد في المنطقة.

كان فولهام متقدما 1-0 قبل احتساب ركلة الجزاء، لكنه خسر 3-1، بعدما انخفض عدد لاعبي الفريق إلى تسعة.

وقال الاتحاد الانجليزي إن وقف ميتروفيتش، الذي قررته لجنة تنظيمية مستقلة، يتكون من حظر لثلاث مباريات تم تمديده لثلاث مباريات أخرى بسبب السلوك العنيف تجاه مسؤول المباراة، واثنين آخرين لاستخدام لغة "غير لائقة.. مسيئة.. والإهانة والتهديد".

حكم على ميتروفيتش بغرامة قدرها 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار). وبعد أن غاب عن مباراة واحدة بالفعل، لن يشارك في مباريات فولهام السبع المقبلة.

عوقب المدير ماركو سيلفا، الذي أدى طرده إلى جانب إقالة ويليان إلى رد فعل ميتروفيتش الغاضب، أيضا من قبل اللجنة التنظيمية المستقلة.

اعترف سيلفا باستخدام عبارات أو سلوك مسيء ومهين تجاه كافانا والحكم الرابع، لكنه نفى إلقاء زجاجة مياه تجاه الحكم المساعد. وتم تغريمه إجمالا 40 ألف جنيه استرليني.

كما فرضت غرامة إضافية قدرها 40 ألف جنيه إسترليني على فولهام لفشله في السيطرة على لاعبيه.

ميتروفيتش هو هداف فولهام برصيد 12 هدفا هذا الموسم، إلا انه لن يكون متاحا مرة أخرى حتى المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم.