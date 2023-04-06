كأس ألمانيا: لايبزيغ يواصل حملة الدفاع عن لقبه ويرافق شتوتغارت إلى نصف النهائي

تغلب لايبزيغ على ضيفه بوروسيا دورتموند 2- صفر في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، وفاز شتوتغارت على نورمبرغ من الدرجة الثانية 1- صفر.

واصل لايبزيغ حملة الدفاع عن لقبه وتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2- صفر في الدور ربع النهائي، الأربعاء، والذي شهد أيضا فوزا صعبا لشتوتغارت على نورمبرغ من الدرجة الثانية 1- صفر.

وحسم لايبزيغ المباراة لصالحه بهدفي تيمو فيرنر (22) والمجري ويلي أوربان (90+8).

ويأتي هذا الفوز منعشا للايبزيغ، إذ تجددت المواجهة مع دورتموند بعدما التقيا مطلع الشهر الماضي في الدوري وفاز دورتموند 2-1 واستعاد بعدها لايبزيغ توازنه بثلاثية في مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن يمنى بثلاث هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي صفر-7 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال وبوخوم صفر-1 وماينتس صفر-3.

وبهدف سجّله الفرنسي إنزو ميلو في الدقيقة 83، منح شتوتغارت مدربه الجديد سيباستيان هونيس دفعة معنوية كبيرة في بداياته مع الفريق بعد يومين فقط من تعيينه خلفا لبرونو لاباديا.

وتأخر انطلاق المباراة لنصف ساعة بسبب الحشود الكبيرة المتوافدة إلى ملعب "ماكس مورلوك"، بعدما غصّت المدرجات بسعتها القصوى (50 ألف متفرج).

وبذلك، ينضم شتوتغارت في نصف النهائي إلى أينتراخت فرانكفورت، وفرايبورغ الذي أطاح بايرن ميونيخ الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في مفاجأة من العيار الثقيل.

وتقام قرعة نصف النهائي يوم الأحد المقبل، على أن تقام المباراتان في 2 و3 أيار/ مايو المقبل.