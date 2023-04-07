أنشيلوتي: بنزيمة ومودريتش وكروس سيبقون في ريال مدريد

لا يزال أنشيلوتي يعتقد أن بنزيمة ومودريتش وكروس يقدمون لريال مدريد الكثير، حتى وإن تجاوزوا ذروتهم البدنية.

أعرب المدرّب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس سيبقون في ريال مدريد الإسباني للموسم المقبل.

وينتهي عقد الثلاثي في نهاية الموسم الحالي، وأكد أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي أن مودريتش وكروس يتحدثان الآن مع النادي عن مستقبلهما.

وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي في 2009، أمام مودريتش فوصل من توتنهام الإنجليزي في 2012 وفاز الثنائي بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد من بين ألقاب أخرى.

من جهته، انضم كروس إلى ريال مدريد من بايرن ميونخ في العام 2014، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات.

وردا على سؤال بشأن كروس ومودريتش، قال أنشيلوتي إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى "حلّ".

وأضاف الإيطالي أن "هناك تقدما، لأنهم يتحدثون. أعتقد أنهم في النهاية سيبحثون عن حل، هناك تقدّم".

وأعرب أنشيلوتي أيضا عن اعتقاده أن بنزيمة، الذي سجل ثلاثية في الفوز 4-0 على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا الأربعاء، سيبقى.

ورغم ذلك، حذر الإيطالي من أنه في مرحلة ما، سيتعين على ريال مدريد المضي قدما.

وقال "أعتقد أن (الثلاثة) سيبقون. لكن علينا أن نفكر في اليوم الذي يتوقفون فيه أيضا، لأن بسبب حقيقة أن لديهم شيئا فريدا، يجب أن يتغير شيء ما".

وأضاف أنشيلوتي "علينا أن نبحث عن مستقبل النادي في مسار مختلف، وليس الطريقة (التي نلعب بها) مع كروس ومودريتش. لدينا لاعبون شباب رائعون، (الفرنسي إدواردو) كامافينغا، (الفرنسي أوريليان) تشواميني، (الأوروغواياني فيدي) فالفيردي و(داني) سيبايوس، الذين سيشكلون حقبة في مدريد، ولكن بطريقة مختلفة عن كروس ومودريتش وكاسيميرو".

ولا يزال أنشيلوتي يعتقد أن بنزيمة ومودريتش وكروس يقدمون لريال مدريد الكثير، حتى وإن تجاوزوا ذروتهم البدنية.

وقال "علينا أن نقيّم اللاعبين ليس بحسب أعمارهم ولكن بما يفعلونه. يمكنك أن تعتقد أن الثلاثة ليس لديهم البنية الجسدية أو الطاقة التي يمتلكها اللاعبون الأصغر سنا، ولكن ما يمتلكه هؤلاء الثلاثة من حيث إدارة اللعبة فريد من نوعه، ولا يمكنك شراؤه في أي سوق في العالم".