تشيلسي يضع مدربا أرجنتينيا ضمن اهتماماته

بدأ المدرب الأرجنتيني ومعاونيه بالفعل تعلم اللغة الإنجليزية، تحسبا لقيادة تشيلسي في الموسم الجديد.

يبحث تشيلسي الإنجليزي عن مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم القادم بعد إقالة المدرب، غراهام بوتر، حيث تولى المسؤولية برونو سالتور في المباراة الأخيرة أمام ليفربول قبل أن يتعاقد مع فرانك لامبارد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وقالت قناة "TYC" سبورتس الأرجنتينية، إن إدارة "البلوز" تواصلت مع المدير الفني السابق لفريق ريفر بليت، مارسيلو غاياردو.

وأضافت أن غاياردو لم يختلف عن باقي المرشحين الآخرين، مثل لويس إنريكي وجوليان ناغلسمان، مفضلا تولي المسؤولية في الصيف المقبل، لتقييم الأمور بشكل أفضل.

وذكرت أيضا أن المدرب الأرجنتيني ومعاونيه بدأوا بالفعل تعلم اللغة الإنجليزية، تحسبا لقيادة تشيلسي في الموسم الجديد.

ويبقى مارسيلو غاياردو حرا بلا عقد منذ رحيله عن ريفر بليت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك عقب 8 سنوات، قاد خلالها الفريق للفوز بكل الألقاب المحلية إضافة إلى لقبي كوبا ليبرتادوريس.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل المركز الـ11 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.