تقارير: نجم ريال مدريد لكم لاعبا من فياريال عقب الخسارة

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مصادر مقربة من فالفيردي قالت إن بايينا أزعج لاعب ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في كأس إسبانيا

أقدم لاعب وسط ريال مدريد، الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، على لكم لاعب فياريال، أليكس بايينا، في الوجه بعد الخسارة 2-3 ضمن منافسات الدوري الإسباني أمس، السبت، بحسب تقارير إعلامية في إسبانيا.

واشتكى بايينا عبر حسابه على "تويتر" اليوم، الأحد، من تعرضه "لهجوم"، ونفى أنه أهان عائلة فالفيردي، وهو ما أشارت إليه بعض التقارير على أنه سبب غضب الأوروغواياني.

وكتب بايينا "أنا حزين للغاية للهجوم الذي تعرضت له بعد المباراة وفوجئت بما يقولونه عني، هذا الأمر عار من الصحة".

ولم يستجب ريال مدريد وفياريال لطلبات وكالة "فرانس برس" للتعليق.

وتغلب فياريال على ريال مدريد 3-2 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وبعد المباراة أفادت تقارير إسبانية أن فالفيردي انتظر أمام حافلة الفريق الزائر لمواجهة بايينا.

وكتب مندوب فريق فياريال، تشيسكو نادال، على "تويتر" اليوم، الأحد، قبل أن يحذف منشوره في وقت لاحق "فيدي فالفيردي، بلطجي وجبان".

ولم يذكر الحكم خافيير ألبيرولا روخاس أي إشارة إلى الحادثة في تقريره عن المباراة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مصادر مقربة من فالفيردي قالت إن بايينا أزعج لاعب ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في كأس إسبانيا في كانون الثاني/ يناير بالحديث عن طفله الذي لم يولد بعد.

وكشفت صديقة فالفيردي، مينا بونينو، في شباط/ فبراير أن الشريكين اعتقدا أنهما فقدا طفلهما، ولكن تبيّن في ما بعد أن الحمل جيد.

وذكرت "ماركا" أن بايينا أشار مرة أخرى إلى طفل فالفيردي خلال مباراة السبت، ما أدى إلى تلك المواجهة.