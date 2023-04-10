بايرن ميونخ يفقد مهاجمه أمام السيتي

سيغيب مهاجم بايرن ميونخ، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو - موتينغ، عن مواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي غدا، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لإصابته في ركبته.

وكتب بايرن في بيان مقتضب الإثنين "لن يسافر إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ إلى مانشستر لخوض المباراة. يغيب المهاجم راهنا بسبب مشكلة في مفصل الركبة".

وغاب الكاميروني المخضرم البالغ 34 عاما عن مباراة فرايبورغ الأخيرة (1-0) في الدوري الذي يتصدره بايرن أمام بوروسيا دورتموند بفارق نقطتين، إذ استهل الدولي سيرج غنابري المباراة أساسيا.

وبعدما كان مهاجما بديلا، نجح لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق في شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية للفريق البافاري، وقد سجل هذا الموسم 17 هدفا في 28 مباراة.