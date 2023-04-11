ماذا قال ليفاندوفسكي عن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة؟

أبدى ليفاندوفسكي رغبته في عودة ميسي إلى الفريق الكاتالوني واللعب بجواره قائلا "نعلم أن مكانه هنا في برشلونة. لا أعرف ما سيحدث، لكني آمل أن نلعب معا في الموسم المقبل".

قال المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي خلال حفل خيري الثلاثاء إنه "يأمل اللعب" مع النجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان الفرنسي ونجم برشلونة السابق، ليونيل ميسي، الموسم المقبل في كاتالونيا.

وقال ليفاندوفسكي "ميسي ينتمي لبرشلونة، وإذا عاد فسيكون شيئا لا يصدق".

وأضاف الهدّاف البولندي "نعلم أن مكانه هنا في برشلونة. لا أعرف ما سيحدث، لكني آمل أن نلعب معا في الموسم المقبل".

وكان ميسي البالغ 35 عاما والذي ظفر مؤخرا بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، غادر برشلونة في آب/أغسطس 2021 لعدم قدرة النادي ماليا على تمديد عقده.

وينتهي عقد "البرغوث" الأرجنتيني مع سان جيرمان في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وفيما كانت الجماهير الباريسية تطلق صافرات الاستهجان لميسي، هتفت جماهير "كامب نو" اسم أسطورة النادي الأرجنتيني خلال الدقيقة العاشرة من عمر "الكلاسيكو" الأخير الذي خسره النادي الكاتالوني 4-0 في كأس إسبانيا، تخليدا للرقم الذي كان يرتديه في كاتالونيا خلال الحقبة الذهبية.

وبمبادرة من المدرج الشمالي، هتفت الجماهير "ميسي... ميسي!" كما دأبت أن تفعل عندما كان الأرجنتيني يدوّن بأحرف من ذهب تاريخ النادي.