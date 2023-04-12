سان جيرمان لا ينوي الاعتماد على ميسي ونيمار بالموسم القادم

لا ينوي باريس سان جيرمان الاعتماد على نجميه ميسي ونيمار في الموسم المقبل، فيما يريد الاستغناء عن جميع اللاعبين المعارين من الصيف الماضي.

تسعى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إعادة هيكلة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري وخلال الميركاتو الصيفي القادم.

ولن يكتفي سان جيرمان بضم ميلان سكرينيار في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان الإيطالي؛ حسبما أوردت شبكة "RMC" سبورت.

وأضافت أن الفريق الفرنسي سيركز خلال فترة الانتقالات الصيفية على التعاقد مع عناصر شابة لتجديد دماء الفريق.

وأشارت إلى أنه "أما بشأن الراحلين، فقد جرى الاستقرار أيضا على الاستغناء عن جميع اللاعبين المعارين من الصيف الماضي".

وأكدت أيضا أن المستشار الرياضي للنادي الباريسي، لويس كامبوس، لا ينوي الاعتماد على النجمين ليونيل ميسي ونيمار جونيور، في الموسم الجديد.

وتشمل قائمة المهددين بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي بعض اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق مطلع الموسم الجاري.

ولم يحقق العملاق الباريسي استفادة فنية من صفقاته الـ6: هوغو إيكتيكي وكارلوس سولير وفابيان رويز وريناتو سانشيز، نوردي موكيلي وفيتينيا.