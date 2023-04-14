يوروبا ليغ: غاتي يقود يوفنتوس لفوز صعب على سبورتينغ

خرج الفريقان من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحلولهما في المركز الثالث، وحجز يوفنتوس مركزه إلى ربع النهائي بفوزه على فرايبورغ الألماني في ثمن النهائي، فيما حسمت ركلات الترجيح مباراة سبورتينغ وآرسنال الإنجليزي في الدور ذاته.

قاد المدافع فيديريكو غاتي فريقه يوفنتوس الإيطالي إلى فوز صعب على ضيفه سبورتينغ البرتغالي1- صفر، الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وسجل غاتي الهدف الوحيد على ملعب "أليانز ستاديوم" في الدقيقة 73، مانحا فريق تورينو أفضلية ضئيلة قبل مباراة الإياب في لشبونة في 20 الشهر الجاري.

وشهدت المباراة خروج حارس "السيدة العجوز" المتألق البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي أنقذ كرات خطيرة عدة، في الدقيقة 44 من الشوط الأوّل بعدما شعر بآلام في صدره.

وذكرت شبكة "دازون" للبث التدفقي أن شتشيزني شعر "ببعض الخفقان" قبل أن يتم استبداله بنظيره ماتيا بيرين الذي كان حاسما بدوره.

وخرج الفريقان من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحلولهما في المركز الثالث، وحجز يوفنتوس مركزه إلى ربع النهائي بفوزه على فرايبورغ الألماني في ثمن النهائي، فيما حسمت ركلات الترجيح مباراة سبورتينغ وآرسنال الإنجليزي في الدور ذاته.

وفضّل مدرب فريق "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري المهاجم البولندي أركاديوش ميليك على نظيره الصربي دوشان فلاهوفيتش، فيما عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا للجلوس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من إصابة.

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 12 لتهديد مرمى ضيفه بعد تمريرة عرضية طويلة من وسط الملعب للأرجنتيني أنخل دي ماريا وصلت إلى فيديريكو كييزا داخل المنطقة فسيطر على الكرة وسدد بقدمه اليمنى صدها الحارس الإسباني أنتونيو آدم.

وتسلم سبورتينغ زمام المبادرة فسدد الياباني هيديماسا موريتا من خارج المنطقة مرت بجانب قائم الحارس تشيزني (20)، وعاد الأخير وأنقذ فريقه مرتين في غضون دقيقة من المدافع الأوروغوياني سيباستيان كواتيس ولاعب الوسط بيدرو غونشالفيس (29 و30 تواليا). وشتت الدفاع الإيطالي من أمام المرمى تسديدة من نونو سانتوش (33).

واستهل بيرين الشوط الثاني بتصديه لتسديدة غونشالفيس من 25 مترا (47).

ودفع أليغري بفلاهوفيتش بدلا من ميليك لتنشيط الهجوم (63)، فكان عند حسن ظن جماهير تورينو عقب تسببه بهدف السبق بعدما تابع برأسه تمريرة عرضية مستفيدا من خروج خاطئ من الحارس آدم شتتها كواتيس عن خط المرمى، فوصلت بين قدمي المدافع غاتي الذي تابعها في الشباك (73).

وكاد موريتا يفرض التعادل برأسية مرت بجانب المرمى (89)، فيما أنقذ لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي دخل بدلا من دي ماريا فريقه من هجمة خطيرة، وتدخل بيرين متصديا على دفعتين لتسديدتين من غونشالفيس والبديل الإسباني هكتور بيليرين في الوقت القاتل (90+1).