سان جيرمان يهزم ملاحقه لانس ويقترب من لقب "ليغ آ"

تغلب سان جيرمان على ملاحقه لانس بثلاثة أهداف لواحد في قمة الجولة 31 من الدوري الفرنسي واقترب من لقب "ليغ آ".

حقق باريس سان جيرمان انتصارا غاليا على ضيفه لانس بعدما دك شباكه بثلاثة أهداف مقابل واحد، السبت، في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ آ".

تبادل الطرفان الفرص وسط سيطرة بسيطة على الكرة من جانب الفريق الباريسي الذي استغل طرد ساليس عبد الصمد متوسط ميدان لانس في الدقيقة 19 ليفرض أفضليته بشكل واضح بعد ذلك.

واستغل سان جيرمان النقص العددي في صفوف خصمه ونجح في كسر بياض النتيجة بهدف أول أحرزه كيليان مبابي عند الدقيقة 31 بعد تبادل جميل للكرة بينه وبين فيتور فيريرا وليونيل ميسي.

ولم تمض سوى 6 دقائق حتى عزز سان جيرمان تقدمه بهدف ثان رائع سجله فيريرا من تسديدة قوية من خارج حدود الجزاء استقرت عن يسار حارس مرمى لانس.

التفاهم الكبير بين ميسي ومبابي وتناغم التمريرات بين عناصر الفريق الباريسي أثمر هدفا ثالثا وقع عليه النجم الأرجنتيني عند الدقيقة 40، قبل أن يتمكن لانس من إحراز هدفه الوحيد عبر برزيمسلاف فرانكوفسكي من علامة الجزاء في الدقيقة 60.

وأكد باريس سان جيرمان تمسكه بصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، موسعا الفارق مع ملاحقه لانس إلى 19 نقطة قبل 7 جولات على نهاية الدوري.