دوري "أن بي آيه": إيقاف نجم غولدن ستايت غرين مباراة بعد طرده أمام ساكرامنتو

لن يشارك درايموند جمال غرين، في مباراة فريقه غولدن ستايت ووريرز أمام ساكرامنتو كينغز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إثر إيقافه مباراة.

يفتقد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب جهود نجمه، درايموند جمال غرين، في مباراته الثالثة أمام ساكرامنتو كينغز ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقب إيقافه مباراة من قبل الرابطة جراء طرده في المباراة الثانية، الإثنين.

وأفادت رابطة الدوري في بيان بأن "الإيقاف يستند جزئيا إلى أفعال غير رياضية سابقة قام بها غرين".

وطُرد غرين خلال الربع الأخير من المباراة الثانية بعدما داس على الليتواني، دومانتاس سابونيس، الذي كان ممدا على الأرض، علما أن الأخير عمد إلى مسك غرين بأحد كاحليه.

ودافع غرين عن نفسه بعد المباراة قائلا إنه "كان عليّ أن أضع قدمي في مكان ما، فأنا لست اللاعب الأكثر مرونة، ولم أستطع أن أضع قدمي أبعد من ذلك" على صدر سابونيس.

ويُعتبر غرين البالغ 33 عاما أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الدوري، إذ غالبا ما تعبّر جماهير الفرق المنافسة التي يعشق استفزازها عن كرهها له، كما كانت الحال في ساكرامنتو، الإثنين.

وغالبا ما يراكم غرين الأخطاء الفنية أو يطرد، على غرار ما حصل في الموسم الماضي في الأدوار الإقصائية ضد ممفيس غريزليز أو في نهائي عام 2016 ضد كليفلاند كافالييرز بعد حركة سيئة على نجمه حينها ليبرون جيمس.

وخسر غولدن ستايت الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز السادس في المنطقة الغربية أول مباراتين له ضد ساكرامنتو (126-123 و114-106 تواليا)، وهو ما لم يحدث له منذ بداية حقبة نجمه ستيفن كوري.

وسيخوض غولدن ستايت مباراتيه المقبلتين على أرضه، الخميس والأحد، تواليا.