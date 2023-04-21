النصيري يقود إشبيلية للفوز على مانشستر يونايتد وبلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي

قاد الدولي المغربي، يوسف النصيري، إشبيلية الإسباني إلى الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، بتسجيله ثنائية في الفوز الكاسح 3-0 على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع النهائي، بعد تعادل الفريقين 2-2 ذهابًا.

تفوق إشبيلية الإسباني، بنتيجة 3-صفر على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفضل هدفين من توقيع يوسف النصيري، ليقترب من تعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة السابعة بعدما تعادل الفريقان ذهابا 2-2.

وجاء هدفا النصيري بعد خطأين ساذجين من حارس مرمى يونايتد، ديفيد دي خيا، أثناء محاولة لعب الكرة بقدمه.

وكان إشبيلية الفريق الأفضل وفرض ضغطا متقدما بلا هوادة طوال المباراة دون أن يمنح يونايتد فرصة الدخول في أجواء المباراة.

وواجه يونايتد صعوبة منذ البداية في أجواء صاخبة بملعب سانشيز بيزخوان الممتلئ عن آخره.

وأبلغ النصيري محطة موفيستار بلاس التلفزيونية: "لم أر في حياتي مثل هذه الأجواء على الإطلاق. أنا سعيد جدا بالهدفين وبالجماهير التي ساندتنا حتى النهاية. يجب أن نظل سويا مع الجماهير فبهذه الطريقة سنذهب بعيدا".

وبعدما قلب تأخره 2-صفر في لقاء الذهاب عندما سجل هدفين في الدقائق الأخيرة، استعاد إشبيلية الثقة في أوروبا رغم معاناته محليا إذ يقبع في النصف السفلي من الجدول بعدما أقال مدربين اثنين.

واحتاج إشبيلية ثماني دقائق ليفتتح التسجيل عندما لعب دي خيا تمريرة في غير محلها إلى هاري مجواير لكن إريك لاميلا قطع الكرة ومررها إلى النصيري الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وأهدر إشبيلية عددا من الفرص وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا سجله لوكاس أوكامبوس بداعي تسلل ماركوس أكونيا في بناء الهجمة.

ديفيد دي خيا (Getty Images)

ودفع مدرب اليونايتد، إريك تن هاغ، بماركوس راشفورد ولوك شو في الشوط الثاني على أمل إعطاء دفعة للفريق لكن إشبيلية لم يمنحه فرصة العودة في النتيجة عندما ارتقى المدافع لويك باد عاليا ولعب ضربة رأس اصطدمت بالعارضة قبل أن تهز الشباك.

واستمر ضغط إشبيلية وكاد أن يعزز تقدمه بعدها بدقيقة لكن دي خيا أبعد الكرة من على خط المرمى.

وزاد النصيري من غلة الأهداف في الدقيقة 81 عندما أخفق حارس المرمى دي خيا في استقبال كرة بقدمه خارج منطقة الجزاء ليترك المرمى خاليا أمام المهاجم المغربي الذي سجل الهدف الثالث.

وأبلغ تن هاغ محطة "بي.تي سبورت" أنه "يجب علينا أن نقدم أداء أفضل، هذا هو المطلب. غاب عنا الهدوء. لم نتفوق على الضغط فعندما تفعل ذلك تجد مساحات شاسعة في الخلف وكانت كيفية القيام بذلك واضحة منذ البداية".

وأضاف "خسرنا المعارك (الفردية)، كانت رغبتهم في الفوز أكبر. كانت فرصة رائعة للفوز بشيء وقد أهدرناها، نحن الملامون. ضاعت الفرصة ولا يمكننا تغيير ذلك".

وذكر النصيري في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "فخور بما قدمته، وأشكر زملائي الذين ساعدوني في المباراة بمجهوداتهم، ولا ننسى دعم الجمهور الذي كان رائعا".

وأشار إلى أن "مباراة الإياب كانت مختلفة عن الذهاب من عدة جوانب.. ليس سهلا أن تلعب داخل معقل مانشستر يونايتد بسبب الضغط الرهيب، لذلك ظهرنا بأسلوب مختلف في الإياب.. وأعتبرها مباراة الجمهور، لأنه كان له دور في تحفيزنا".

وحول مواجهة البيانكونيري المرتقبة في نصف النهائي، قال "نعرف أن اليوفي فريق قوي ومرجعي، لكن مانشستر يونايتد الذي أقصيناه لا يقل قيمة عنه.. أعتبر كل الفرق سواسية، وما يهمنا هو فريقنا، وأن نكون في كامل الاستعداد لملاقاة يوفنتوس".